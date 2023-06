Έναν μαγικό no look πόντο σημείωσε ο Κάρλος Αλκαράθ στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ξεσηκώνοντας το κοινό στο κατάμεστο «Φιλίπ Σατριέ».

Μάλιστα αυτόν τον πόντο του Ισπανού τον χειροκρότησε και ο Σέρβος!

In Novak voice: NOT TOO BAD 🤯#RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/pHkwxrff4u