ΝΒΑ: Πρεμιέρα κόντρα στους Νετς για τους Μπακς!

Δύσκολο ξεκίνημα θα έχουν οι Μπακς στη νέα σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, οι πρωταθλητές στην πρεμιέρα του ΝΒΑ, που είναι προγραμματισμένη για τις 19 Οκτωβρίου, θα υποδεχθούν εντός έδρας τους Νετς.



Δυνατό ματς θα γίνει και στη Δύση, καθώς οι Λέικερς θα φιλοξενήσουν τους Γουόριορς, στο Λος Άντζελες!

Per league source, the 75th regular season will tip off on @NBAonTNT like this on Oct. 19...



* Brooklyn at Milwaukee



* Warriors at Lakers



Yes, please...