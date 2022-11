Ο Κόλο Τουρέ νέος προπονητής της Γουίγκαν

Ο Κόλο Τουρέ θα είναι ο νέος προπονητής της Γουίγκαν, με τους διοικούντες τον σύλλογο της Championship να ανακοινώνουν την συνεργασία τους, με τον πρώην αμυντικό της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι, για τα επόμενα τριάμιση χρόνια.

Ο Τουρέ, ο οποίος έχει 353 συμμετοχές στην Premier League με τις Άρσεναλ, Σίτι και Λίβερπουλ μεταξύ 2002-16, ήταν προηγουμένως, μέλος του προπονητικού επιτελείου της Λέστερ και της Σέλτικ υπό τον Μπρένταν Ρότζερς.

Ο 41χρονος πρώην διεθνής από την Ακτή Ελεφαντοστού, αντικαθιστά τον Λιμ Ρίτσαρντσον, ο οποίος απολύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα με την ομάδα να έχει πέσει στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από έξι ήττες σε επτά παιχνίδια.

✍🏼 We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!



Welcome to Wigan, Kolo 💙#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE