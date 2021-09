To μήνυμα του Σέντρικ Σεμπάλος μέσα από το νοσοκομείο: «Αν σας έκανα κάτι στο παρελθόν, σας ζητώ δημόσια συγνώμη»

Συγκλονίζει με μήνυμα του στα social media ο παλαίμαχος ΝΒΑer, Σέντρικ Σεμπάλος, ο οποίος διανύει τη 10η ημέρα νοσηλείας του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και μάλιστα διασωληνωμένος, λόγω κορωνοϊού.

«Στη 10η ημέρα στη ΜΕΘ, ο Covid-19 επισήμως με κλωτσάει στον πισινό. Φίλοι, συγγενείς, προσευχηθείτε για την ανάρρωσή μου. Αν σας έκανα κάτι στο παρελθόν, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Η μάχη μου δεν έχει τελειώσει» έγραψε ο νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων στο Ολ Σταρ Γκέιμ του ΝΒΑ το 1992.

Σε 609 αγώνες καριέρας στο ΝΒΑ ο 52χρονος πλέον Σέντρικ Σεμπάλος είχε μέσο όρο 14.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

On my 10th day in ICU, COVID-19 is officially kicking my but, I am asking ALL family, friends , prayer warriors healers for your prayers and well wish for my recovery.

If I have done and anything to you in the past , allow me to publicly apologize.

My fight is not done…..

Thx pic.twitter.com/r9QZBpfmEI