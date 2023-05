Σφαιροβολία: «Διαστημικό» παγκόσμιο ρεκόρ από τον Κράουζερ με ρίψη στα 23.56μ.

Ο Ράιαν Κράουζερ, απέδειξε για ακόμη μία φορά, πως είναι ο κορυφαίος σφαιροβόλος του πλανήτη κι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Ο Αμερικανός ρίπτης, έστειλε την σφαίρα στα 23 μέτρα και 56 εκατοστά, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ, κατά την διάρκεια του μίτινγκ, που διεξήχθη στο Λος Αντζελες.

Χαρακτηριστικό της προσπάθειας του Κράουζερ, είναι το γεγονός, ότι η σφαίρα «προσγειώθηκε» πολύ πίσω από την τελευταία καμπύλη γραμμή που είχε χαραχθεί με κιμωλία και στην συνέχεια κτύπησε το ξύλινο «φράγμα», που είχε τοποθετηθεί στην επέκταση της βαλβίδας.

«Ένιωσα ότι είχα πολλή δύναμη. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γιατί είναι ένα σκαλοπάτι για το μέλλον. Είναι τόσο ιδιαίτερο συναίσθημα να λες στον εαυτό σου "σήμερα είμαι καλύτερα από ποτέ"», σχολίασε ο Κράουζερ, λίγο μετά την ιστορική ρίψη στο Drake Stadium του UCLA.

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο 30χρονος Αμερικανός πρωταθλητής, δεν έχει αντίπαλο στο άθλημα, αλλά παρ' όλα αυτά, κατέρριψε και πάλι το παγκόσμιο ρεκόρ, βελτιώνοντας την προηγούμενη -δική του- επίδοση κατά 19 εκατοστά. Το προηγούμενο ρεκόρ, ήταν 23.37μ. από το 2021 στο Γιουτζίν, για τα προκριματικά των ΗΠΑ, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αρχικά, οι κριτές μέτρησαν την ρίψη του Κράουζερ στα 23.58 μέτρα, όμως στην επαναμέτρηση, προσδιορίσθηκε το νέο παγκόσμιο ρεκόρ, κατά δύο εκατοστά λιγότερα.

A NEW WORLD RECORD for Ryan Crouser in men's Shot Put!@usatf | 📺 @nbc and @peacock pic.twitter.com/Izk5CaIDLd