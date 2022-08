Συμφώνησε με τον Ίσκο η Σεβίλλη!

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχωρά η Σεβίλλη, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Ίσκο.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ, μετά από παρουσία εννέα ετών στη «βασίλισσα» και έδωσε τα χέρια με τους Ανδαλουσιανούς για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 30χρονος άσος, ο οποίος πριν τη Ρεάλ είχε αγωνιστεί σε Μάλαγα και Βαλένθια θα περάσει τη Δευτέρα (8/8) από ιατρικά και εργομετρικά τεστ και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 7, 2022