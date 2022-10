Tel Aviv Open: Κατέκτησε τον 89ο τίτλο της καριέρας του ο Τζόκοβιτς, 2-0 σετ τον Τσίλιτς

Τον τρίτο φετινό τίτλο του στο ATP Tour και 89ο συνολικά στην λαμπρή του καριέρα πανηγύρισε την Κυριακή ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Τελ Αβίβ.

Στον τελικό του τουρνουά, ο Σέρβος τενίστας επικράτησε του Κροάτη Μαρίν Τσίλιτς (Νο 16) με 6-3, 6-4 και έδειξε ότι σιγά-σιγά επιστρέφει στα γνώριμα επίπεδά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος «Νόλε» υποχρεώθηκε να χάσει όλα τα τουρνουά που έγιναν στις ΗΠΑ (μεταξύ αυτών και το US Open), δεδομένου ότι δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, και έχει υποχωρήσει στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Μετά τη νίκη του στο Γουίμπλεντον τον Ιούλιο, ο Τζόκοβιτς παρέμεινε εκτός των κορτ μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν έκανε την επανεμφάνισή του στο Laver Cup, επίσης στο Λονδίνο.

