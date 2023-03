Το ΝΒΑ ακύρωσε το triple double του Αντετοκούνμπο απέναντι στους Γουίζαρντς!

Το ΝΒΑ ακύρωσε το τριπλ νταμπλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση με την Ουάσινγκτον, καθώς δεν δέχθηκε στη στατιστική το 10ο ριμπάουντ του Greek Freak.

Η απόφαση τελικά πάρθηκε από τη διοργανώτρια αρχή για μία φάση που «σήκωσε» αρκετή συζήτηση τις τελευταίες ώρες, καθώς η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που συνέβη ήταν λίγο... περίεργος.

Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι αστόχησε οικειοθελώς σε λέι απ στα τελευταία δευτερόλεπτα προκειμένου να πάρει ο ίδιος το επιθετικό ριμπάουντ και να φτάσει, με αυτόν τον τρόπο τα 10 έτσι ώστε να «γράψει» το τέταρτο εφετινό του τριπλ νταμπλ.

pic.twitter.com/nLkfZwdblR The league has rescinded Giannis Antetokounmpo's 10th rebound last night, per @ZachLowe_NBA