Ανακοίνωσε τον Λεβαντόφσκι η Μπαρτσελόνα!

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης μεταγραφής ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, καθώς η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε το μεταγραφικό μπαμ με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ανακοινώνοντας την απόκτησή του από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο διεθνής Πολωνός στράικερ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του προκειμένου να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης και εν τέλει το πέτυχε.

Έτσι, μετά από οκτώ χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, με την οποία μεγαλούργησε τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρώπη, ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, ελπίζοντας ότι θα έχει ανάλογες επιτυχίες και με το «καμάρι» της Καταλονίας.

Ο έμπειρος στράικερ έχει ήδη ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της Μπαρτσελόνα και το βράδυ της Τρίτης ήρθε απλά και η επίσημη ανακοίνωση από τους «μπλαουγκράνα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συντριπτικής πλειονότητας των ισπανικών και γερμανικών ΜΜΕ η «Μπάρτσα» συμφώνησε να καταβάλλει 45.000.000 ευρώ στην Μπάγερν συν 5 με τη μορφή μπόνους για να κάνει δικό της τον «Λέβα».

Ο Λεβαντόφσκι υπέγραψε συμβόλαιο 4 ετών, ενώ στη σύμβαση των δύο πλευρών μπήκε ρήτρα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ!

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB