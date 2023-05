Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε το «διαζύγιό» της με τον Τζόρντι Άλμπα

Είναι πλέον επίσημο: Ο Τζόρντι Άλμπα θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν.

«Η Μπαρτσελόνα και ο Τζόρντι Άλμπα κατέληξαν σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου που είχε ο παίκτης με τον σύλλογο μέχρι το τέλος της σεζόν 2023/24.

Η Μπαρτσελόνα εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της στον Τζόρντι Άλμπα για τον επαγγελματισμό, τη δέσμευση, την αφοσίωση και τη θετική αντιμετώπιση που έδειχνε πάντα, σε όλα τα επίπεδα που απαρτίζουν την οικογένεια της Μπαρτσελόνα, και του εύχεται καλή τύχη και επιτεύγματα στο μέλλον. Η Μπαρτσελόνα θα είναι πάντα το σπίτι σου» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο καταλανικός σύλλογος.

«Ο τρίτος αρχηγός της Μπαρτσελόνα θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο μια λαμπρή καριέρα στην Μπαρτσελόνα, με 18 τίτλους, 26 γκολ, 91 ασίστ και συνολικά 458 παιχνίδια, που θα μπορούσαν να είναι ακόμη περισσότεροι πριν από το τελευταίο αντίο του» συνεχίζει.

Το «τέλος εποχής» του Τζόρντι Άλμπα ακολούθησε την αποχώρηση του Ζεράρ Πικέ και την προ ολίγων ημερών ανακοίνωση του Σέρχιο Μπουσκέτς ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Ο Τζόρντι Άλμπα έχασε φέτος τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα, αφού ο Τσάβι επέλεξε τον Αλεχάντρο Μπαλντέ για αριστερό μπακ στα περισσότερα παιχνίδια.

Ο 34χρονος Άλμπα μεταγράφηκε στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2012, προερχόμενος από τη Βαλένθια, και από τότε αποτέλεσε σημείο αναφοράς της άμυνας των Καταλανών. Τελευταίο παιχνίδι του στο «Καμπ Νου» θα είναι αυτό με τη Μαγιόρκα, την Κυριακή (28/5).

