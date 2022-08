Αδερφός Πογκμπά: «Ο Πολ δέχεται απειλές, θα αποκαλύψω πράγματα για τον Εμπαπέ»

Με ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο αδερφός του Πολ Πογκμπά, Ματίας, ανέφερε ότι σύντομα θα προχωρήσει σε σοβαρές αποκαλύψεις αναφορικά με τον άσο της Γιουβέντους αλλά και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 32χρονος επιθετικός, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Μπέλφορτ, ομάδα της 4ης κατηγορίας στη Γαλλία, τόνισε ότι τα μυστικά που θα βγάλει στο «φως», θα προκαλέσουν θόρυβο στον κόσμο του ποδοσφαίρου, ενώ οι νέοι θα αλλάξουν άποψη για τον σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Ο κόσμος του ποδοσφαίρου πρέπει να γνωρίζει μερικά πράγματα για να αποφασίσει με πλήρη γνώση των γεγονότων εάν ο Πολ Πογκμπά αξίζει πραγματικά τον θαυμασμό, τον σεβασμό, τη θέση του στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αν είναι αξιόπιστο άτομο και αν αξίζει να αντιπροσωπεύει τους νέους στον κόσμο, τις δημοφιλείς γειτονιές και τα κορυφαία brands», ανέφερε ο Ματίας Πογκμπά, ενώ για τον Κιλιάν Εμπαπέ, τόνισε ότι «οι αποκαλύψεις που θα κάνει για τον επιθετικό της Παρί, θα προκαλέσουν μεγάλο θόρυβο στον κόσμο του ποδοσφαίρου και ότι μπορεί να αλλάξουν την αντίληψη των νέων για τον παίκτη».

Παράλληλα, θα αναφερθεί στη δικηγόρο Ραφαέλα Πιμιέντα, η οποία θεωρείται από τον Πολ Πογκμπά ως δεύτερη μητέρα του, και της οποίας ο επαγγελματισμός ως μάνατζερ είναι υπό αμφισβήτηση.

Μετά την ανάρτηση, η δικηγορική ομάδα του Πολ Πογκμπά, εκπροσωπώντας και τη μητέρα του και την Πιμιέντα, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ματίας Πογκμπά στα social media δυστυχώς δεν αποτελούν έκπληξη. Είναι συνέχεια των απειλών και των απόπειρων εκβιασμού από μια οργανωμένη συμμορία εναντίον του Πολ Πογκμπά. Οι αρμόδιες αρχές σε Ιταλία και Γαλλία ενημερώθηκαν πριν από έναν μήνα και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

👇🏿 La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ