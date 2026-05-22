Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η δεύτερη ομάδα που συμπλήρωσε το ζευγάρι του φετινού τελικού του Final Four της Euroleague, επικρατώντας με 105-90 της Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και πολλές εναλλαγές στο σκορ, η Ρεάλ επικράτησε της Βαλένθια, χάρη σε καταπληκτική εμφάνιση του Μάριο Χεζόνια, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και τεράστια σουτ όποτε αυτό χρειάστηκε, οδηγόντας εκ του ασφαλούς τους Μαδριλένους σε ακόμη έναν ημιτελικό. Σημαντική η συμβολή των Τρέι Λάιλς (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ), Ντεκ (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ) και Φελίζ με 15 πόντους

