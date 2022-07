Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζιντσένκο!

Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/7) η μεταγραφή του Ολεκσάντρ Ζιντσένκο από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Άρσεναλ με τους «κανονιέρηδες» να ανακοινώνουν κι επίσημα την απόκτησή του.

Οι Λονδρέζοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 38 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους τον διεθνή Ουκρανό φουλ μπακ (τα 2,5 εκατ. ευρώ θα δοθούν υπό μορφή μπόνους), με τον Ζιντσένκο να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2026.

Ο 25χρονος άσος (που αποχαιρέτησε τη Σίτι με ένα μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram), έγινε το πέμπτο θερινό μεταγραφικό απόκτημα της Άρσεναλ μετά τους Μαρκίνιος, Τέρνερ, Βιέιρα και Ζεσούς. Στα 5 χρόνια που έμεινε στη Σίτι κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο κι ένα League Cup.

«Ο Άλεξ είναι ένας ποδοσφαιριστής μεγάλης ποιότητας, που θα μας δώσει ακόμη περισσότερες προοπτικές και ευελιξία στο παιχνίδι μας. Δεν είναι μόνο οι θέσεις που μπορεί να παίξει, αλλά η ισορροπία του τόσο αμυντικά, όσο κι επιθετικά» τόνισε για το νέο απόκτημα των «κανονιέρηδων» ο Μίκελ Αρτέτα, λίγο μετά τις υπογραφές.

