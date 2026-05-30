Με αφορμή την επιχειρηματική του εμπλοκή στο πρότζεκτ της δημιουργίας ομάδας με έδρα τη Ρώμη, ο Σλοβένος σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς μίλησε σε ιταλικό Μέσο για την σύνδεσή του με το μπάσκετ στη Ρώμη αλλά και για την πιθανότητα συνεργασίας ανάμεσα στην Euroleague και το NBA.

Στις πρόσφατες δηλώσεις του, ο Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε την αγορά και μεταφορά της ιταλικής ομάδας Βανόλι Κρεμόνα στη Ρώμη, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μία οικονομική επένδυση, αλλά την εκπλήρωση ενός προσωπικού του ονείρου.

