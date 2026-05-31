Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα νέο «συμβούλιο εμπορίου» (board of trade) με σκοπό τη διαχείριση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Κίνα. Αν και οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν γνωρίζουν ακόμα τις ακριβείς λεπτομέρειες της λειτουργίας του, είναι αποφασισμένοι να δηλώσουν δυναμικά το «παρών» στις εξελίξεις.

Οι λομπίστες της περίφημης K Street στην Ουάσιγκτον εμφανίζονται όλο και πιο αισιόδοξοι. Εκτιμούν ότι η αρχική πρόταση για ένα σώμα που θα επιβλέπει το εμπόριο ΗΠΑ Κίνας, μια ιδέα που έριξε στο τραπέζι ο εκπρόσωπος Εμπορίου (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, τον περασμένο Μάρτιο, θα εξελιχθεί σε κεντρικό κανάλι για την ελάφρυνση των δασμών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα γραφής ότι ο Λευκός Οίκος υπαναχωρεί από τον ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο που χαρακτήρισε τον πρώτο χρόνο της θητείας Τραμπ. Πλέον, οι μεγάλες εταιρείες επιδίδονται σε έναν «αγώνα δρόμου» για να εκμεταλλευτούν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η posture της Ουάσιγκτον έχει αλλάξει», δήλωσε στέλεχος μεγάλου βιομηχανικού ομίλου υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Δεν υπάρχει πλέον η πίεση για ριζική αναδιάρθρωση του οικονομικού μοντέλου της Κίνας».

Πώς το νέο Συμβούλιο Εμπορίου αλλάζει τις ισορροπίες στο εμπόριο ΗΠΑ Κίνας

Η επίσημη ανακοίνωση για τις κατευθυντήριες γραμμές του νέου οργάνου αναμένεται σύντομα. Το σώμα θα στελεχώνεται τόσο από Αμερικανούς όσο και από Κινέζους κρατικούς λειτουργούς, ενώ η ιδέα θα τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με πληροφορίες του POLITICO, εμπορικές ενώσεις και CEOs προετοιμάζονται ήδη να καταθέσουν τις προτάσεις τους, εντείνοντας παράλληλα τις παρασκηνιακές επαφές.

Η συμφωνία για τη σύσταση του οργάνου ήταν ένα από τα ελάχιστα χειροπιαστά αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Η αμερικανική πλευρά: Αναφέρει ότι το συμβούλιο θα διαχειρίζεται αγαθά που χαρακτηρίζονται ως «μη ευαίσθητα» (non-sensitive goods).

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας: Εμφανίζεται πιο επιφυλακτικό, σημειώνοντας ότι υπήρξε απλώς μια «επί της αρχής» συμφωνία για ένα ευρύτερο πλαίσιο αμοιβαίων δασμολογικών μειώσεων.

Οι συζητήσεις θα καλύψουν εξαγωγές ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο για κάθε πλευρά. Το ποσό αυτό αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συνολικού όγκου συναλλαγών, ο οποίος ξεπέρασε τα 650 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

«Για μένα είναι ένα θετικό βήμα», δήλωσε ο Τζέιμισον Γκριρ σε εκδήλωση του Council on Foreign Relations (CFR). «Υπάρχει ένας ελάχιστος όγκος προϊόντων για τον οποίο συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η ανταλλαγή».

Το Μοντέλο του «Ελεγχόμενου Εμπορίου» και τα Προϊόντα-Κλειδιά

Το πλάνο προβλέπει ένα σύστημα που θα μειώνει δραστικά τους δασμούς σε αμοιβαία προτιμώμενες κατηγορίες αγαθών, διατηρώντας παράλληλα υψηλούς φραγμούς σε άλλες. Στο τραπέζι έχει πέσει η προτεραιοποίηση προϊόντων χαμηλής τεχνολογίας και καταναλωτικών ειδών, αλλά και παραδοσιακοί μηχανισμοί (managed trade), όπως δεσμεύσεις αγορών από την Κίνα και ποσοστώσεις.

Το μεγάλο ερώτημα της αγοράς παραμένει το ποια προϊόντα ορίζονται ως «μη ευαίσθητα», καθώς οι επίσημες διευκρινίσεις είναι ελάχιστες.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν την ιεράρχηση των δασμολογικών μειώσεων σε προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας και καταναλωτικά αγαθά, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, αν και οι αξιωματούχοι είχαν επίσης προτείνει πιο παραδοσιακούς μηχανισμούς ελεγχόμενου εμπορίου, όπως κινεζικές δεσμεύσεις αγορών, ποσοστώσεις και άλλα εργαλεία για την εξισορρόπηση των εμπορικών ροών.

Οι συνομιλίες με τους Κινέζους παραμένουν ρευστές, τόνισαν οι πηγές, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να επεξεργάζεται στοιχεία του πλαισίου, ένα σήμα που αναζητά η βιομηχανία σαφήνειας είναι απίθανο να έρθει μονομιάς.

«Η κυβέρνηση προσβλέπει σε μεγαλύτερη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα σχετικά με αυτήν την ιστορική πολιτική που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για καλύτερη διαχείριση του εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν κατονομάστηκε για να συζητήσει τα σχέδια ανάπτυξης. «Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ένα βασικό ερώτημα για το οποίο οι βιομηχανικές ομάδες επιθυμούν να σχολιάσουν είναι ποια προϊόντα θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τις νέες μειώσεις δασμών. Η κυβέρνηση δεν έχει μοιραστεί λεπτομέρειες δημόσια ή με τον ιδιωτικό τομέα, λένε αρκετοί ηγέτες της βιομηχανίας.

«Δεν γνωρίζουμε τι εννοούν με τον όρο «μη ευαίσθητα προϊόντα»», δήλωσε ο Ed Brzytwa, αντιπρόεδρος διεθνούς εμπορίου στον Σύνδεσμο Τεχνολογίας Καταναλωτών, ο οποίος εκπροσωπεί εταιρείες όπως η Apple, η Google και η Meta. «Νομίζω ότι ο Πρέσβης Greer δεν ήταν ιδιαίτερα σαφής ως προς αυτό, ούτε οι Κινέζοι».

Ο Brzytwa δήλωσε ότι η ομάδα του σχεδιάζει να πιέσει για δασμολογική ελάφρυνση για το «πλήρες φάσμα» καταναλωτικών τεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, οθονών και κονσολών βιντεοπαιχνιδιών, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου. «Δεν είναι αυτά ευαίσθητα; Θα υποστηρίζαμε ότι είναι», δήλωσε ο Brzytwa.

Ο Stephen Lamar, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Ένωσης Ένδυσης και Υπόδησης, η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 1.100 μάρκες ένδυσης και υπόδησης, δήλωσε ότι οι εταιρείες-μέλη του πιέζουν επίσης για μια ευρεία ερμηνεία του όρου.

«Ο όρος «μη ευαίσθητα» θα μπορούσε να σημαίνει είδη που απλώς δεν κατασκευάζονται εδώ», δήλωσε ο Λαμάρ, δείχνοντας τις εταιρείες που αναζητούν ανακούφιση για εισαγόμενα υλικά παραγωγής και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της παραγωγής στις ΗΠΑ. «Έχουμε και εκεί μια μακρά λίστα».

Η χρήση της λίστας προϊόντων που γλίτωσαν από τους δασμούς της πρώτης θητείας του Τραμπ στην Κίνα, αποτελούνταν από προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, παιχνίδια και είδη οικιακής χρήσης, δήλωσε ο Τζόναθαν Γκολντ, αντιπρόεδρος της αλυσίδας εφοδιασμού και της τελωνειακής πολιτικής στην Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής, η οποία εκπροσωπεί εταιρείες όπως η Walmart και η Macy’s.

Στην εκδήλωση του CFR, ο Γκριρ άφησε να εννοηθεί ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο εξελίσσεται, ακόμη και καθώς διατηρεί υψηλούς δασμούς στην Κίνα σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Το Αγκάθι της «Εθνικής Ασφάλειας» και η Πίεση Χρόνου

Η ίδια η πολιτική στρατηγική του Τραμπ ενδέχεται να περιπλέξει την κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια, ο ορισμός της «εθνικής ασφάλειας» επεκτάθηκε τόσο πολύ, ώστε επιβλήθηκαν ειδικοί δασμοί ακόμα και σε… χαλύβδινα φέρετρα.

«Όλα θα ήταν απλούστερα αν η εθνική ασφάλεια αφορούσε μόνο τα πραγματικά κρίσιμα συστήματα, αντί να βαφτίζεται έτσι το καθετί ανάλογα με την ημέρα», σχολίασε ο Εντ Γκρέσερ του Progressive Policy Institute.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η πίεση για την παρουσίαση απτών αποτελεσμάτων είναι ήδη τεράστια.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει κάποιες αποφάσεις σε αυτό το μέτωπο τους επόμενους μήνες, εάν θέλει να προλάβει την επόμενη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Σι, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ έχει «τρεισήμισι μήνες για να θέσει αυτό το πράγμα σε λειτουργία», δήλωσε η Γουέντι Κάτλερ, πρώην ανώτερη διαπραγματεύτρια των ΗΠΑ για το εμπόριο.

«Θα υπάρξει πίεση για να επιδειχθεί πρόοδος», πρόσθεσε ο Κάτλερ, ιδιαίτερα «δεδομένου του πόσο λίγα αποτελέσματα προέκυψαν από αυτή την τελευταία σύνοδο κορυφής».