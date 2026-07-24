Η υπόθεση που ταλανίζει τη FIFA και τον πρόεδρό της βρήκε προς το παρόν μια πρώτη κατάληξη, χωρίς ωστόσο να κλείνει οριστικά. Η επιτροπή δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε να μην εξετάσει την ουσία της καταγγελίας που είχε καταθέσει η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο, κρίνοντας πως το θέμα βρίσκεται εκτός των αρμοδιοτήτων της. Τη σχετική εξέλιξη επιβεβαίωσε την Παρασκευή στο γαλλικό πρακτορείο AFP εκπρόσωπος της ΔΟΕ.

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