Ο προπονητής της Μπασκόνια, Πάολο Γκαλμπιάτι επιβεβαίωσε την παραμονή του στην ομάδα από τη Βιτόρια για τη σεζόν 2026-27 κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του σε συνέντευξη Τύπου μετά από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στη Μάλαγα.

Παρά τα «σύννεφα» που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της σεζόν σχετικά με το μέλλον του στον πάγκο της Μπασκόνια, ο Πάολο Γκαλμπιάτι επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι θα είναι ο προπονητής της ομάδας από τη Βιτόρια και την επόμενη σεζόν, έπειτα από σχετική συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο της ομάδας, Χοσεάν Κερεχέτα.

