Συμπαίκτες στο North Carolina θα είναι από την επόμενη σεζόν οι Νεοκλής Αβδάλας και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο 21χρονος φόργουορντ έχει δώσει τα χέρια με το ιστορικό κολλέγιο και θα συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αποφάσισε να αφήσει την Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό, για να κυνηγήσει το «όνειρο» του NBA, μέσα από το κολλεγιακό πρωτάθλημα, μετά από μία σεζόν στην οποία δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής με το τριφύλλι.

