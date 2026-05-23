Ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό… θαύμα κατασκευάζει το Μαρόκο, το οποίο χτίζει το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου με στόχο να φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2030!

Πρόκειται για το «Χασάν 2» στην Καζαμπλάνκα και το Μαρόκο στοχεύει να το ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Η FIFA δεν έχει ακόμη αποφασίσει πού θα διεξαχθεί ο τελικός του τουρνουά του 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί επίσης κι από την Πορτογαλία, όμως το «Χασάν 2» θα αντιμετωπίσει ισχυρό ανταγωνισμό από εγκαταστάσεις στις συνδιοργανώτριες χώρες της Ισπανίας.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη της κατασκευής, το στάδιο είναι περίπου 30% ολοκληρωμένο, με περίπου το 40% των κερκίδων να έχει ήδη κατασκευαστεί, δήλωσε στο Reuters ο Γιάσιρ Σούσι, διευθυντής στην εθνική υπηρεσία που επιβλέπει τα έργα υποδομής, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο εργοτάξιο. «Οι εργασίες εκτελούνται όλο το 24ωρο σε τρεις βάρδιες για να τηρηθεί η προθεσμία», είπε.

Το στάδιο, το οποίο προορίζεται να γίνει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο, μαζί με τις συναφείς εγκαταστάσεις, αναμένεται να κοστίσει περίπου 1 δισ. δολάρια. Οι αρχές σχεδιάζουν να το συνδέσουν με την Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ μέσω νέων αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικού σταθμού.

Το συγκρότημα κατασκευάζεται από τις μαροκινές εισηγμένες εταιρείες TGCC και SGTM σε μια έκταση 150 εκταρίων, μέσα σε γεωργική γη και δάσος.

Το στάδιο θα καλυφθεί από μια μεγάλη στέγη τύπου τέντας, εμπνευσμένη από μαροκινές σκηνές, σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στο φυσικό φως να περνά, ενώ εσωτερικοί βοτανικοί κήποι θα αντανακλούν την ποικιλομορφία των φυσικών τοπίων του Μαρόκου, σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Ταρέκ Ουαλαλού. «Στόχος είναι η απο-αστικοποίηση της ποδοσφαιρικής εμπειρίας», πρόσθεσε.

🇲🇦🏟️ | Hassan II Stadium Construction is moving fast, and the shape of the stadium is now clearly visible 🏗 The lower bowl is almost fully built, forming a clear ring around the pitch. Above it, the middle tier is already rising, and construction on the upper tier has… pic.twitter.com/5LLzdQRztz — 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 | 𝗠𝗙𝗡 (@MFN_TW) May 17, 2026