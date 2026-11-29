Έξι βαθμοί ήταν λίγοι για να κρατάνε τον κόσμο ήσυχο, εννέα είναι πια αρκετοί για να ανασάνει. Η Ουντινέζε νίκησε με 1-0 τη Φιορεντίνα στο «Φρίουλι», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Serie A, πήρε τη δεύτερη μόλις νίκη της φέτος, και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το ματς κρίθηκε νωρίς. Στο 8′ ο Σλοβένος μέσος Σάντι Λόβριτς έγραψε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και οι γηπεδούχοι έκαναν το υπόλοιπο παιχνίδι να μοιάζει με άμυνα φρουρίου. Δεν χρειάστηκε περισσότερο. Σε μια μάχη όπου κανείς δεν παίζει για να εντυπωσιάσει, ένα γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο είναι αρκετό για να στηθεί ολόκληρη η βραδιά.

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