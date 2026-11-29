Νέες ημέρες και ώρα προβολής για τη δραματική σειρά του Mega, «Δύο μαύρα πουκάμισα». Στο επόμενο επεισόδιο που θα προβληθεί σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο Mega, ανατροπές, απειλές και συγκλονιστικές αποκαλύψεις φέρνουν νέες εντάσεις στη ζωή των ηρώων.

Οι σχέσεις δοκιμάζονται, κρυμμένα μυστικά κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν και μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα οδηγούν τους πρωταγωνιστές σε επικίνδυνες συγκρούσεις και δύσκολες αποφάσεις. Ο Σήφης ορκίζεται πως όσα ισχυρίζεται η Ελένη σε βάρος του είναι ψέματα και εκμυστηρεύεται τα πάντα στον Μανούσο.

Ο Μανούσος βρίσκει την Ελένη και την απειλεί, με αποτέλεσμα εκείνη να φτάσει στα άκρα. Παράλληλα, καθώς βασανίζεται από τύψεις για την απόπειρα αυτοκτονίας της Ντίνας, θέλει να σταθεί στο πλευρό της.

Η Μαρκέλλα λαμβάνει ένα μήνυμα από τη Μυρτώ, που την ενημερώνει για μία συνταρακτική εξέλιξη. Ο Λευτέρης σοκάρεται με την αποκάλυψη του Σήφη, πως έχει σχέση με μία παντρεμένη γυναίκα και αποφασίζει να μάθει ποια είναι αυτή η γυναίκα. Η Σοφία έχει ακόμη ένα πονηρό σχέδιο κατά νου, για να μην αφήσει τον Νικήτα και την Ελπίδα να φύγουν από το σπίτι.

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο:

Επεισόδιο 41 (Κυριακή 29 Νοεμβρίου)

Ο Γιαννιός θυμώνει με την Κέλλυ, που προσβάλλει τους γονείς του, ενώ η Δέσπω είναι κρυμμένη και την ακούει. Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης σοκάρεται με την αποκάλυψη του Σήφη, πως έχει σχέση με μια παντρεμένη και αποφασίζει να μάθει ποια είναι αυτή η γυναίκα. Την άλλη μέρα, ο Σήφης λέει στον Μανούσο για την καταγγελία της Ελένης κι εκείνος έξαλλος, την βρίσκει και την απειλεί.

Αυτό κάνει την Ελένη να φτάσει το πράγμα στα άκρα. Η Ελπίδα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με τα σχέδια της Σοφίας, αλλά όλα φαίνεται να αλλάζουν, από ένα συνταρακτικό γεγονός που προκύπτει. Λίγο αργότερα, ο Μανούσος, που τον πνίγουν οι τύψεις για την απόπειρα αυτοκτονίας της Ντίνας, πάει στο νοσοκομείο να δει πώς είναι και εκεί έχει μια συνάντηση που τον φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση.

Δείτε το trailer:

govastiletto.gr – Δύο μαύρα πουκάμισα: Ο Σήφης παραδέχεται στον Φίλιππο τον κρυφό έρωτά του για τη Μαρκέλλα