Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιορδανίας επικύρωσε τη θανατική ποινή που είχε επιβληθεί στους τρεις άνδρες για τη φονική επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ιορδανίας, η σημερινή δικαστική απόφαση είναι οριστική και δεν μπορεί να προσβληθεί με έφεση.

Η επίθεση της 23ης Οκτωβρίου στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους, ενώ πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες επιθέσεις με στόχο τη χριστιανική μειονότητα της Ιορδανίας.

Οι τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί σε θάνατο νωρίτερα τον Νοέμβριο, καθώς κρίθηκαν ένοχοι, μεταξύ άλλων, για διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών με αποτέλεσμα τον θάνατο, παράνομη κατοχή οπλισμού για τρομοκρατικούς σκοπούς και προώθηση της ιδεολογίας τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η πολύνεκρη επίθεση είχε προκαλέσει και στρατιωτική αντίδραση από την Ιορδανία, η οποία εξαπέλυσε πλήγματα στη Συρία εναντίον οργανώσεων που οι ιορδανικές Αρχές συνέδεσαν με την υπόθεση.