Την επιβολή της θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιο που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός Γαλλοϊσραηλινού εποίκου θα επιδιώξουν οι ισραηλινές Αρχές, ενεργοποιώντας για πρώτη φορά τον αμφιλεγόμενο νόμο που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Μάιο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ενημέρωσε την οικογένεια του Νετανέλ Τσουκρούν, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πως η Στρατιωτική Εισαγγελία θα καταθέσει αύριο κατηγορητήριο βάσει της νέας νομοθεσίας.

Πρόκειται για το πρώτο κατηγορητήριο που κατατίθεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, ο οποίος προβλέπει τη θανατική ποινή, εκτός εάν το Στρατοδικείο αποφασίσει για ειδικούς λόγους την επιβολή ισόβιας κάθειρξης.

Ο νόμος που προβλέπει θάνατο δι’ απαγχονισμού

Η ισραηλινή Βουλή ενέκρινε τον περασμένο Μάρτιο την αμφιλεγόμενη νομοθεσία, με πρωτοβουλία του απερχόμενου Υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας και στελέχους της ακροδεξιάς, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο νόμος καθιστά τη θανατική ποινή δι’ απαγχονισμού τον κανόνα για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από Στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις.

Στην πράξη, η νομοθεσία αφορά Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για αντιισραηλινές επιθέσεις, προβλέποντας την επιβολή της εσχάτης των ποινών ή ισόβιας κάθειρξης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Μπεν Γκβιρ χαιρέτισε τη σημερινή ανακοίνωση του στρατού, κάνοντας λόγο για «ιστορικό βήμα» και δηλώνοντας σε βίντεο στο Telegram ότι «οποιοσδήποτε τρομοκράτης κάνει κακό, θα θανατώνεται».

Μάλιστα, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ένα φωτομοντάζ που τον απεικονίζει να χαμογελά δίπλα σε μια θηλιά.

Η υπόθεση του Παλαιστίνιου κατηγορουμένου

Ο Νετανέλ Τσουκρούν δολοφονήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου κοντά στον οικισμό Νέβε Τζουφ, στην κεντρική κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την παραμονή της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

Οι ισραηλινές Αρχές συνέλαβαν ως ύποπτο τον Παλαιστίνιο Κάντρι Σαμάρα, ο οποίος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ομολόγησε την ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, δηλώνοντας ότι ήθελε να «πεθάνει ως μάρτυρας».

Την εξέλιξη χαιρέτισε και ο απερχόμενος Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, χαρακτηρίζοντας τη θανατική ποινή «την κατάλληλη τιμωρία για αυτόν τον ποταπό τρομοκράτη».

Μόλις δύο εκτελέσεις στην ιστορία του Ισραήλ

Αν και η θανατική ποινή προβλέπεται από την ισραηλινή νομοθεσία, έχει εφαρμοστεί μόλις δύο φορές από την ίδρυση του κράτους.

Η πρώτη ήταν το 1948, λίγο μετά την ίδρυση του Ισραήλ, όταν εκτελέστηκε ένας λοχαγός που είχε κατηγορηθεί για έσχατη προδοσία.

Η δεύτερη ήταν το 1962, όταν απαγχονίστηκε ο ναζί εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν, ένας από τους βασικούς οργανωτές του Ολοκαυτώματος.

Έκτοτε, για περισσότερα από 64 χρόνια, το Ισραήλ δεν έχει προχωρήσει σε εκτέλεση θανατικής ποινής.