Μία θέση έχασε η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, η οποία πλέον ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο μετά από κάθε επίσημο ή φιλικό αγώνα.
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Μία θέση έχασε η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, η οποία πλέον ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο μετά από κάθε επίσημο ή φιλικό αγώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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