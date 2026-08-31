Η Εθνική μπάσκετ υποδέχεται απόψε (31/8, 19:00) την Ισπανία στο κατάμεστο Telekom Center Athens, για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένα ματς που, χωρίς να είναι μαθηματικά τελικός, έχει πάρει εδώ και μέρες αυτόν ακριβώς τον χαρακτήρα για τη «γαλανόλευκη».

Ο στόχος της ελληνικής ομάδας είναι ξεκάθαρος: Η επιστροφή στις νίκες, ώστε να κρατηθούν ζωντανές οι πιθανότητες πρόκρισης στη διοργάνωση του Κατάρ. Μετά την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα, η Ελλάδα υποχώρησε στο 3-4 και βρέθηκε στον πάτο του ομίλου, με τα περιθώρια λάθους πλέον να έχουν μηδενιστεί. Απέναντί της έχει την πρωτοπόρο του ομίλου Ισπανία (5-2), σε μια αναμέτρηση που παίρνει χαρακτήρα πρόωρου τελικού για το εισιτήριο του Μουντομπάσκετ, όπως και τα υπόλοιπα τέσσερα που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος των παραθύρων.

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