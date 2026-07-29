Αυτό που το πρωί της Τρίτης ακουγόταν σαν αποκάλυψη του βρετανικού Τύπου, μέσα στην ίδια μέρα είχε γίνει επίσημη ανακοίνωση της ίδιας της FIFA. Η παγκόσμια ομοσπονδία επιβεβαίωσε πως συνεργάζεται με την αμερικανική τράπεζα JPMorgan για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, της FIFA Forward Enterprise, η οποία θα συγκεντρώνει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών και γυναικών και του Μουντιάλ Συλλόγων, μαζί με την επιχειρησιακή διοργάνωσή τους.

Περισσότερα στο paixebala.gr…