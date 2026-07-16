«It’s not coming home» και οι Άγγλοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους απογοητευμένοι για ακόμη φορά. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ σε αυτό το Μουντιάλ έφτασε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά και πραγματικά πίστευαν ότι θα είναι οι φετινοί νικητές.

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων αποτυπώνουν την θλίψη και την απογοήτευση των Άγγλων μετά την χθεσινοβραδινή αποτυχία. Εκατομμύρια οπαδοί της Αγγλίας έμειναν αποσβολωμένοι, κοιτώντας τις οθόνες τους στα τελευταία λεπτά του αγώνα που τους έβαλε η Αργεντινή τα δύο γκολ και τους απέκλεισε.

Η αποτυχία της Αγγλίας δεν είναι απλώς μια αθλητική ήττα, καθώς η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών είναι «χτισμένη» πάνω σε δεκαετίες ιστορίας. Ο πόλεμος των Φώκλαντς μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας το 1982, το γκολ με το «Χέρι του Θεού» από τον Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, αλλά και η κόκκινη κάρτα του Ντέιβιντ Μπέκαμ το 1998 επισκίαζαν τη συγκεκριμένη ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Ακόμη και πριν από την έναρξη του αγώνα, τα ψυχολογικά «παιχνίδια» μεταξύ τους είχαν ξεκινήσει με πανό και πανηγυρισμούς για τις νήσους Φώκλαντ.

Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων