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«It’s not coming home» και οι Άγγλοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους απογοητευμένοι για ακόμη φορά. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ σε αυτό το Μουντιάλ έφτασε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά και πραγματικά πίστευαν ότι θα είναι οι φετινοί νικητές.

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων αποτυπώνουν την θλίψη και την απογοήτευση των Άγγλων μετά την χθεσινοβραδινή αποτυχία. Εκατομμύρια οπαδοί της Αγγλίας έμειναν αποσβολωμένοι, κοιτώντας τις οθόνες τους στα τελευταία λεπτά του αγώνα που τους έβαλε η Αργεντινή τα δύο γκολ και τους απέκλεισε.

Η αποτυχία της Αγγλίας δεν είναι απλώς μια αθλητική ήττα, καθώς η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών είναι «χτισμένη» πάνω σε δεκαετίες ιστορίας. Ο πόλεμος των Φώκλαντς μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας το 1982, το γκολ με το «Χέρι του Θεού» από τον Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, αλλά και η κόκκινη κάρτα του Ντέιβιντ Μπέκαμ το 1998 επισκίαζαν τη συγκεκριμένη ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Ο παλαίμαχος Βρετανός ποδοσφαιριστής , Ντέβιντ Μπέκαμ δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευση του στις κερκίδες της Ατλάντα

Ακόμη και πριν από την έναρξη του αγώνα, τα ψυχολογικά «παιχνίδια» μεταξύ τους είχαν ξεκινήσει με πανό και πανηγυρισμούς για τις νήσους Φώκλαντ.

 Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων

Το πρωτοσέλιδο των Times με τίτλο «Τα τελευταία δευτερόλεπτα πόνου καρδιάς για τα λιοντάρια της Αγγλίας»

Το πρωτοσέλιδο της «Daily Telegraph» με τίτλο «Το όνειρο για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου τελείωσε»

Το πρωτοσέλιδο της «Daily Express» με τίτλο «Η αγωνία τελείωσε»

Το πρωτοσέλιδο της «Daily Star» με τίτλο «Kaned by Messi» (λογοπαίγνιο με το όνομα του αρχηγού της ομάδας Harry Kane)

Το πρωτοσέλιδο της «Mirror» με τίτλο «Συντετριμμένοι»

Το πρωτοσέλιδο της «Daily Mail» με τίτλο «Η νύχτα που το όνειρό μας πέθανε»

 