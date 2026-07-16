Η γνωστή δημοσιογράφος και βουλευτής, Πόπη Τσαπανίδου, απέστειλε επίσημη επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας με τον πιο σαφή τρόπο ότι θέτει εαυτόν εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο εξής, η κυρία Τσαπανίδου θα βρίσκεται στα έδρανα των ανεξάρτητων βουλευτών, συνεχίζοντας να ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα χωρίς κομματικές δεσμεύσεις και περιορισμούς.

Η ανεξαρτητοποίηση της Τσαπανίδου έρχεται μετά από τη χθεσινή αποχώρηση του βουλευτή Μαγνησίας, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, του βουλευτή Ηρακλείου, Χάρη Μαμουλάκη, και της βουλευτή Τρικάλων, Μαρίνας Κοντοτόλη, ενώ είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις, του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται δραματικά, μένοντας πλέον με μόλις 16 βουλευτές. Η απώλεια αυτή περιορίζει ακόμη περισσότερο την πολιτική επιρροή, τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και τη συνολική δυναμική του κόμματος μέσα στην ολομέλεια.

Η Πόπη Τσαπανίδου, λοιπόν, κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «ΣΥΡΙΖΑ», αφήνοντας το κόμμα με ακόμη λιγότερα στελέχη στη Βουλή και μετακομίζοντας στα έδρανα των ανεξάρτητων, από όπου θα κινείται πλέον αυτόνομα.