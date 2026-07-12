Η Αργεντινή λύγισε με 3-1 στην παράταση τη «σκληροτράχηλη» Ελβετία στο Κάνσας και «πέταξε» για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν έβαλε δύσκολα στην «Αλμπισελέστε», αλλά η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια βρήκε τη λύση στην παράταση με τους Χούλιαν Άλβαρες, Λαουτάρο Μαρτίνες και έκανε ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά της να διατηρήσει τα σκήπτρα της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr