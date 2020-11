Basketball Champions League: Στην καλύτερη πεντάδα του μήνα ο Μορέιρα

Οι πολύ καλές εμφανίσεις του Γιανίκ Μορέιρα στο Basketball Champions League δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη διοργανώτρια αρχή, καθώς αυτή συμπεριέλαβε τον σέντερ της ΑΕΚ στην καλύτερη της πεντάδα για τον μήνα Νοέμβριο.



Ο άσος του «δικεφάλου» το προαναφερθέν χρονικό διάστημα είχε 17,7 πόντους και 6,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, βοηθώντας καταλυτικά την ομάδα του να κάνει το 3-0.



Εκτός του Μορέιρα στην κορυφαία πεντάδα του Νοεμβρίου συμπεριελήφθησαν οι Ζουλιέν (Ντιζόν), Ντε Φρίες (Οστάνδη), Ομπασόχαν (Νίμπουρκ) και Μπίλαν (Σάσαρι).

Η αναφορά του BCL για τον παίκτη της «Ένωσης»:

«Ο Γιανίκ Μορέιρα είχε αντιμετωπίσει αρκετές φορές την ΑΕΚ ως αντίπαλος -είτε ως παίκτης του ΠΑΟΚ, είτε ως παίκτης του Περιστερίου- μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να ενταχθεί στην Βασίλισσα της Αθήνας το καλοκαίρι, οπότε και οι δύο πλευρές ήξεραν πολύ καλά τι να περιμένουν από αυτή τη συνεργασία.

Αυτό που δεν μπορούσε να ξέρει ο σέντερ από την Ανγκόλα είναι ότι θα απολάμβανε την καλύτερη πορεία της καριέρας του στο BCL, στην οποία μετράει 36 παιχνίδια μέχρι στιγμής, στον πρώτο Νοέμβριο με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Στη νίκη με 83-81 κόντρα στη Σολέ στις 17 Νοεμβρίου ο Μορέιρα σκόραρε 21 πόντους, επίδοση που είναι career high στη διοργάνωση, ενώ στα 3 πρώτα παιχνίδια του έχει μεταξύ άλλων και επίδοση 27 μονάδων στο ranking στη νίκη με 100-96 κόντρα στη Χάποελ Χολόν».

