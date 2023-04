Η ανακοίνωση της EuroLeague για την σύρραξη στη Μαδρίτη: Εντός της ημέρας η απόφαση

Εντός της ημέρας (28/4) αναμένεται η απόφαση της EuroLeague για τη σύρραξη στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν, όπως ανακοίνωσε η Λίγκα στις 02:12 μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball καταδικάζει όσα έγιναν στη Μαδρίτη και ενημερώνει ότι ο Αθλητικός Δικαστής της θα αποφασίσει για τις ποινές που θα επιβληθούν στους αθλητές και στους δύο συλλόγους στη διάρκεια της ημέρας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Ο δεύτερος αγώνας των playoffs ανάμεσα στη Ρεάλ και την Παρτίζαν διακόπηκε ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όταν προέκυψε σύρραξη στο παρκέ και οι πάγκοι άδειασαν. Όταν εφαρμόστηκαν οι αποβολές για όσους συμμετείχαν στο επεισόδιο, οι δύο ομάδες δεν είχαν τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό των δύο αθλητών για να τελειώσει ο αγώνας, γι' αυτό και το ματς θεωρείται λήξαν με το σκορ στο 80-95 υπέρ της Παρτίζαν η οποία ως εκ τούτου προηγείται πλέον με 2-0 στη σειρά.

Real @RMbasket should terminate Yabusele's contract tonight.

There is a huge difference between an unsportsmanlike foul, a fight and trying to break another athlete's neck.

Had Exum been seriously injured, Yabusele would be facing prison time.#RealPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/AYz2mSYZTF