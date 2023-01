Μπακς - Νάγκετς 107-99: «Τριαντάρα» ο Giannis, δεν αγωνίστηκε ο Γιόκιτς

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος οι Μπακς επικράτησαν με 107-99 των Νάγκετς. Παρά τις πολλές απουσίες, το Ντένβερ ήταν άκρως ανταγωνιστικό και χωρίς τους τέσσερις βασικούς (Γιοκιτς, Μάρι, Πόρτερ, Κάλντουελ-Πόουπ ), παραλίγο να κάνει την ζημιά.

Ο Giannis σημείωσε 33 πόντους 14 ριμπάουντ, αλλά έκανε κι εννιά λάθη σε μία βραδιά που δεν ήταν η καλύτερή του. Άξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Τζρου Χόλιντεϊ με 20 πόντους και ο Πατ Κόνατον με 19 πόντους. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Άαρον Γκόρντον είχε 26 πόντους και ο Μπόουνς Χάιλαντ 15 πόντους.

