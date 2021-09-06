Μπάσκετ: Οι υποψήφιοι για τις εκλογές της ΕΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης γνωστοποίησε τις υποψηφιότητες για την θέση του προέδρου, του αντιπροσώπου στην ΕΟΕ, την εξελεγκτική επιτροπή, αλλά και το ΔΣ.
H ανακοίνωση της ΕΟΚ:
«Οι υποψήφιοι για την εκλογή στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΟΚ
για τις αρχαιρεσίες της 12ης Σεπτεμβρίου 2021:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οι υποψήφιοι για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΑΛΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΙΤΣΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΝΑΟΥΜ
ΔΟΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΙΑΚΟΥ – ΣΠΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΟΣ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΝΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΚΟΠΑ ΕΛΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οι υποψήφιοι για την εκλογή στην Εξελεγκτική Επιτροπή
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΝΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Οι υποψήφιοι για την εκλογή εκπροσώπου της ΕΟΚ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ».