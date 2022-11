Μπορούν και χωρίς Giannis οι Μπάκς, 108-94 την Οκλαχόμα και 9-0 στη σεζόν

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν στέρησε από τους Μιλγουόκι Μπακς την δυνατότητα να αυξήσουν το σερί τους και με νίκη 108-94 επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έφτασαν το 9-0 στην κανονική περίοδο.

Με εξαίρεση ένα διάστημα στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου, το Μιλγουόκι άρχισε να ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή του. Μετά το 34-34 της πρώτης περιόδου οι Γκρέισον Άλεν, Μπόμπι Πόρτις να ανεβάζουν στροφές και στο ημίχρονο το Μιλγουόκι προηγήθηκε με σκορ 67-53.

Τα τρίποντα άρχισαν να πέφτουν βροχή για τους Μπακς στο τρίτο δεκάλεπτο, έφτασαν τα 16 συνολικά και απομακρύνθηκαν από την Οκλαχόμα με το σκορ στο τέλος της 3ης περιόδου να διαμορφώνεται στο 93-78.

Παρά το γεγονός ότι οι Θάντερ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ξαναμπούν στο ματς, δεν υπήρχε δρόμος για να το κάνουν. Η επίθεση του Μιλγουόκι πέταγε φωτιές για να έρθει το τελικό 108-94 και να συνεχίσει έτσι την εντυπωσιακή πορεία στην κανονική περίοδο.

Bucks keep win streak alive with a home win against the Thunder. pic.twitter.com/HUVjXuxXAr