Ο Μάτζικ αποθεώνει τον Αντετοκούνμπο: «Ο καλύτερος παίκτης στο άθλημα»!

Όταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες που πάτησαν ποτέ τα παρκέ του ΝΒΑ, ο θρύλος των Λ.Α. Λέικερς, ο Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον, αναφέρεται με τόσο αποθεωτικά σχόλια σαν αυτά που ακολουθούν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τότε κάθε άλλη κουβέντα περιττεύει. Ο δικός μας Γιάννης έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του κόντρα στους Σέλτικς, οδηγώντας τους Μπακς σε μεγάλη νίκη με σκορ 101-89,ολοκληρώνοντας τον αγώνα με απίθανο triple double, ήτοι 24 πόντους, 12 ασίστ και 13 ριμπάουντ.

Η απίθανη αυτή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο , έκανε τον Μάτζικ Τζόνσον να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο παίκτη στο άθλημα!

«Οι πρωταθλητές κόσμου Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τους Σέλτικς στο Game 1, έχοντας ως ηγέτη τον καλύτερο παίκτη στο άθλημα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 12 ασίστ και 13 ριμπάουντ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πάντα χαμογελαστός θρύλος του NBA!

The World Champion Milwaukee Bucks beat the Celtics in Game 1, led by the best player in basketball, Giannis Antetokounmpo, who finished with 24 points, 12 assists and 13 rebounds!