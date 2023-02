Παγκόσμιο Κύπελλο: Φινάλε με ήττα για την Eθνική στη Ρίγα, 67-57 η Λετονία

Με ήττα αποχαιρέτησε την προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2023 η Eθνική μπάσκετ των ανδρών, 67-57, από τη Λετονία στη Ρίγα. Ένα ματς βαθμολογικά αδιάφορο, καθώς αμφότερες οι ομάδες είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση, οι Λετονοί ως πρώτοι με ρεκόρ 9-1 και η Ελλάδα ακολουθεί με 6-4.

Η υπεροχή των γηπεδούχων στα ριμπάουντ και η αστοχία των Ελλήνων, είχαν ως αποτέλεσμα η Λετονία να οικοδομήσει από πολύ νωρίς διψήφια διαφορά με την οποία έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο (18-8).

Διαφορά η οποία άρχισε να μειώνεται όταν βελτίωσαν τα ποσοστά τους οι διεθνείς μας και όταν στην εξίσωση μπήκαν παίκτες όπως ο Μαντζούκας και ο Χατζηδάκης (21-16 στο 13΄).

Δύο «κολλητά» τρίποντα του Τολιόπουλου έφεραν την Ελλάδα για πρώτη φορά σε απόσταση βολής (33-30) λίγο πριν από το ημίχρονο, που ολοκληρώθηκε με δίποντο «highlight» του Χουγκάζ ο οποίος έπεσε για να προστατεύσει τη μπάλα και στη λήξη του χρόνο την πέταξε προς το καλάθι, για το 33-32!

