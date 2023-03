Τραυματίστηκε ο Ραντλ – Ανησυχία στους Νικς

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι των Νικς. Στη νίκη με 101-92 επί των Μαϊάμι Χιτ ο Τζούλιους Ραντλ τραυματίστηκε στον αστράγαλο και περίπου δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των πλέι οφ στην ομάδα της Νέας Υόρκης κυριαρχεί η ανησυχία αναφορικά με την κατάσταση του παίκτη.

Ο Τζούλιους Ραντλ στη δεύτερη περίοδο πήρε ένα επιθετικό ριμπάουντ και προσποιήθηκε στον Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος άθελά του προσγειώθηκε πάνω στο πόδι του φόργουορντ των Νικς.

Ο άσος των Νικς γύρισε τον αστράγαλό του, ωστόσο προσπάθησε να μείνει στο παρκέ για να εκτελέσει τις βολές. Στη συνέχεια πήγε στον πάγκο και στο ημίχρονο του αγώνα έγινε γνωστό ότι ο Ραντλ δεν θα συνεχίσει στο ματς.

Μετά τον αγώνα ο προπονητής της Νέας Υόρκης Τομ Τιμποντό δήλωσε πως ο παίκτης θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις την Πέμπτη.

Julius Randle leaves the floor in pain... pic.twitter.com/5TUU1E4vGO

Julius Randle is built different. He is MADE for New York! pic.twitter.com/NoPBW2ckzL