Με όπλο της τα τρίποντα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 86-82 στο Game 1 των play-offs της EuroLeague και έκανε το πρώτο βήμα στη σειρά.

Ηγέτης της «βασίλισσας» ήταν ο Καμπάσο, που πέτυχε 21 πόντους και είχε τη συμπαράσταση του Λάιλς (13 πόντους, 6 ριμπάουντ).

Από πλευράς φιλοξενουμένων, ξεχώρισε ο Οτούρου με 20 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Πλήγμα για τη Ρεάλ η αποχώρηση του Ταβάρες (ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο) λόγω τραυματισμού στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

