Ο Ηρακλής επικράτησε με 84-77 της Μπάλκαν Μπόβντεγκραντ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των «Μαυροσκούφειων», στα τελευταία φιλικά προετοιμασίας του «Γηραιού», πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για τη νέα σεζόν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, με τους Βούλγαρους να ολοκληρώνουν την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 27-26. Στη δεύτερη περίοδο η εικόνα δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν καλάθια και να δυσκολεύονται να βρουν διαφορά ασφαλείας, με την Μπάλκαν να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο πόντων (47-45).

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