Ο Δεκαπενταύγουστος είναι από εκείνες τις μέρες που η Ελλάδα θυμάται. Θυμάται πρόσωπα, στιγμές, καλοκαίρια, παρέες, γήπεδα και ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Και για όσους μεγαλώσαμε με το ελληνικό μπάσκετ, υπάρχουν ορισμένα ονόματα που κουβαλούν μαζί τους ολόκληρες εποχές.

Ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Λιαδέλης και ο Μάριος Μπατής είναι τέσσερις διαφορετικές ιστορίες, τέσσερις διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά όλοι κομμάτια της μεγάλης ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr