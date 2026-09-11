Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στα social media την παρακάμερα από το οικογενειακό γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ολόκληρο τον οργανισμό της ομάδας.

Στο βίντεο καταγράφονται στιγμές χαλάρωσης, αγκαλιές, χαμόγελα και το ζεστό κλίμα ανάμεσα σε παλιούς και νέους, ενώ ξεχωρίζουν και οι στόχοι που τέθηκαν εν όψει της νέας σεζόν από τον διοικητικό ηγέτη των «πράσινων» και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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