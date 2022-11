Μουντιάλ 2022: Μεταμεσονύχτιο πάρτι στους δρόμους της Αυστραλίας μετά την πρόκριση στους «16»!

Τη «νύχτα - μέρα» έκαναν οι οπαδοί της Αυστραλίας μετά την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας ποδοσφαίρου στους «16» του Μουντιάλ 2022.

Όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του αγώνα Αυστραλία-Δανία που βρήκε τα «καγκουρό» να επικρατούν με 1-0, η ώρα στην Αυστραλία ήταν 03.00 και παρά το ακατάλληλο της ώρας χιλιάδες κόσμου ήταν στους δρόμους παρακολουθώντας από γιγαντοοθόνες την προσπάθεια της εθνικής ποδοσφαίρου.

The scenes in Australia at 3.30am.



The beauty of the World Cup.



pic.twitter.com/AUqHItvHSB — SPORTbible (@sportbible) November 30, 2022

Η Αυστραλία έκανε την έκπληξη και προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, επικρατώντας 1-0 της Δανίας στην τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου της διοργάνωσης. Το ματς έγινε στο στάδιο «Αλ Γιανούμπ» στην Αλ Ουάκρα και κρίθηκε από ένα γκολ του Μάθιου Λέκι στο 60΄.

Η νύχτα έγινε μέρα, με τους Αυστραλούς να πανηγυρίζουν έξαλλα τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους στο Μουντιάλ 2022.

Δείτε βίντεο:

WILD SCENES LIVE FROM FED SQUARE, MELBOURNE 📍



The moment the full-time whistle went and Australia qualified for the Round of 16.



𝐌𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥.#FIFAWorldCup #OptusSport pic.twitter.com/hLKBcMFbgl — Optus Sport (@OptusSport) November 30, 2022