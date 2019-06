Jumanji: Έρχεται βιντεοπαιχνίδι βασισμένο στην επιτυχημένη ταινία!

Η BANDAI NAMCO Entertainment Europe, ο παγκόσμιος publisher παιχνιδιών για όλη την οικογένεια Outright Games και το βρετανικό στούντιο ανάπτυξης Funsolve, σε συνεργασία με τη Sony Pictures, σήμερα ανακοινώνουν το Jumanji: The Video Game, το παιχνίδι που είναι τοποθετημένο στον κόσμο των επιτυχημένων ταινιών Jumanji.

Με την κυκλοφορία του στις 15 Νοεμβρίου 2019, το Jumanji: The Video Game σας δίνει τον έλεγχο των μεγαλύτερων ηρώων της ταινίας Jumanji καθώς είναι στην αναζήτηση πολύτιμων λίθων, στην προσπάθεια να σώσετε τον κόσμο και να βρείτε το δρόμο της επιστροφής. Τι είναι αυτό που τους εμποδίζει? Μια ομάδα από θανατηφόρα εξωτικά πλάσματα, επικίνδυνες τοποθεσίες και μια στρατιά δαιμόνιων ληστών.











Παίξτε online ή με λειτουργία split-screen με άλλους τρεις φίλους σας σε αυτή την αστεία περιπέτεια, καθώς έρχεστε αντιμέτωπος με όλα τα νέα περιβάλλοντα στο Jumanji, επιλέξτε τον δικό σας χαρακτήρα ανάμεσα στους Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Mouse” Finbar ή Professor Shelly Oberon και συνδυάστε τις μοναδικές τους ικανότητες ώστε να τους κρατήσετε ζωντανούς.









"Αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για το στούντιο μας" δήλωσε ο ιδρυτής και διευθυντής της Funsolve, Richard Tawn. "Η προσαρμογή του εξωτικού, επικίνδυνου και αστείου κόσμου του Jumanji σε Video game μας ώθησε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Έχουμε δημιουργήσει μερικά συναρπαστικά χαρακτηριστικά και οι αποκαλύψεις θα γίνουν σύντομα, αλλά για τώρα ας πούμε ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει αυτό το Νοέμβριο, και σας βάζει στη θέση των εικονικών ηρώων του Jumanji. "

Το Jumanji: The Video Game βασίζεται στο άκρως επιτυχημένο franchise ταινιών που ξεκίνησε το 1995 με το Jumanji και έπειτα προχώρησε στην παραγωγή της Box office επιτυχίας Jumanji: Welcome to the Jungle το 2017, καθώς και στο πολυαναμενόμενο sequel που θα κυκλοφορήσει αυτό το Δεκέμβριο.















"Το Jumanji είναι ένα franchise με το οποίο επιθυμούσαμε να συνεργαστούμε εδώ και πολύ καιρό", δήλωσε ο Terry Malham,CEO της Outright Games. "Η ειδικότητά μας ως publisher video games είναι στη δημιουργία υψηλής ποιότητας διαδραστική διασκέδαση για όλη την οικογένεια και δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό για τις οικογένειες τώρα από το Jumanji.”

Το Jumanji: The Video Game έχει αναπτυχθεί με την Unreal Engine 4 και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 15 Νοεμβρίου 2019 για PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch και PC Digital.