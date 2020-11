Μια γεύση από το PS5

H Sony Interactive Entertainment είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το πιο πρόσφατο διαφημιστικό σποτ που δημιούργησε για το PlayStation 5, λίγο πριν την κυκλοφορία του αυτόν τον Νοέμβριο.



Υπάρχει κάτι μέσα μας, που μας ωθεί στην εξερεύνηση. Να ανακαλύψουμε το άγνωστο, και να βιώσουμε νέες συγκινήσεις και συναισθήματα. Το διαφημιστικό για το λανσάρισμα του PS5 αναδεικνύει αυτήν την ισχυρή επιθυμία και εμπνέει κάθε gamer να αναζητήσει νέες εμπειρίες στο gaming που υπερβαίνουν ότι θεωρούσε μέχρι τώρα εφικτό. Στο επίκεντρο βρίσκονται τίτλοι του PS5, όπως το Horizon Forbidden West, το Marvel's Spider-Man: Miles Morales, το Demon's Souls και άλλοι.



Δείτε εδώ το νέο σποτ για το PlayStation 5:

«Το "PS5 Launch – New Worlds To Explore – Play Has No Limits" αποτελεί το δεύτερο μέρος του διαφημιστικού σποτ που κυκλοφορήσαμε πριν από μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Eric Lempel, SVP & Head of Global Marketing. «Όπως πιθανότατα παρατηρείτε χρησιμοποιεί το ίδιο ακριβώς soundtrack και την ίδια αφήγηση, αλλά οι εικόνες είναι εντελώς διαφορετικές. Αυτή τη φορά επικεντρωνόμαστε σε περιεχόμενο δικής μας πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει εξέχοντα ρόλο στις πρώτες μέρες κυκλοφορίας του PlayStation 5. Από αυτό το σποτ θα πάρετε μια πιο ρεαλιστική γεύση από αυτό που πραγματικά θα βιώσετε στο PlayStation 5 και θα δείτε κάποιους από τους φανταστικούς κόσμους που θα ανακαλύψετε.»