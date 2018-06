Πωλήσεις Video Games στην Ελλάδα - Απρίλιος 2018

Ο Απρίλιος 2018 ήταν ένας εξαιρετικά σημαντικός μήνας για τη βιομηχανία καθαρά και μόνο εξαιτίας της κυκλοφορίας ενός βαρύτατου τίτλου: του νέου God of War για το PlayStation 4. Ο Κράτος επέστρεψε και μάλιστα πλήρως εξελληνισμένος (περιλαμβάνει ελληνική μεταγλώττιση, ελληνικά μενού και ελληνικούς υπότιτλους), κάτι το οποίο σίγουρα έπαιξε τον ρόλο του στις πωλήσεις στην Ελλάδα. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι βλέπουμε και την Limited Edition του παιχνιδιού να βρίσκεται στη δεκάδα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που βρίσκουμε στα top της GfK είναι πάνω κάτω τα αναμενόμενα.Εκτός του God of War, η άλλη νέα κυκλοφορία που βλέπουμε στη δεκάδα είναι το Far Cry 5, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στην αγορά στις 27 Μαρτίου, οπότε είναι αναμενόμενο να το δούμε και στη δεκάδα του Απριλίου. Η νέα προσθήκη του τεράστιου franchise της Ubisoft άφησε πολύ καλές εντυπώσεις σε κοινό και κριτικούς και δικαίως βρίσκεται και για τη χώρα μας σε πολύ καλή θέση, επίδοση που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όταν απέναντί του βρίσκεται ο ογκόλιθος που ονομάζεται God of War.Τα υπόλοιπα παιχνίδια της δεκάδας είναι τα αναμενόμενα, με τις πολύ καλές πωλήσεις του "Η Γνώση Είναι Δύναμη" να το κρατούν και πάλι στη δεκάδα. Τα FIFA 18, NBA 2K18, Grand Theft Auto V και Minecraft φυσικά διατηρούν τις θέσεις τους. Το Call of Duty: WWII φαίνεται να κρατά γερά ακόμα με πολύ καλύτερες επιδόσεις από το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, Infinite Warfare. Αναρωτιόμαστε αν το επερχόμενο Black Ops 4, που έχει αφήσει απ' έξω εντελώς τους single players αυτήν τη φορά, θα καταφέρει να φτάσει τις επιδόσεις του WWII.H GfK Hellas δραστηριοποιείται από το 1988 στις έρευνες απογραφής λιανικών πωλήσεων, απογράφοντας 86 διαφορετικές κατηγορίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, σε ανεξάρτητα καταστήματα και αλυσίδες λιανικής. Οι έρευνες απογραφής είναι συνεχείς και πραγματοποιούνται σε μηνιαία και εβδομαδιαία βάση ανάλογα με την κατηγορία απογραφής και βασίζονται σε δείγμα καταστημάτων. Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται σε καταγραφή των πωλήσεων από τις ηλεκτρονικές βάσεις των καταστημάτων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η απογραφή για τα μεγάλα καταστήματα και τις αλυσίδες λιανικής αφορά στο σύνολο των καταστημάτων τους (απογραφή) ενώ για τα ανεξάρτητα καταστήματα μέσω της καταγραφής πωλήσεων δείγματος αυτών και της αναγωγής μέσω στατιστικών μεθόδων στο σύνολο του πληθυσμού τους.Η GfK αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές, που επιτρέπει στους πελάτες της να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις. Περισσότεροι από 13.000 ειδικοί έρευνας αγοράς συνδυάζουν το πάθος τους με την μακρά εμπειρία της GfK στην επιστημονική διαχείριση δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στην GfK να προσφέρει υψηλού επιπέδου γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο και να τη συνδυάζει με γνώση της τοπικής αγοράς σε πάνω από 100 χώρες. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και επιστημονικές μεθόδους, η GfK μετατρέπει τα “big data” σε έξυπνες λύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες και τις επιλογές των καταναλωτών.Πηγή: GfK Hellas