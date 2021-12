Tomb Raider: Tα τελευταία 3 παιχνίδια εντελώς δωρέαν

To Epic Games Store δίνει εντελώς δωρεάν για να κρατήσετε τα τρία νεότερα παιχνίδια Tomb Raider ως μέρος της εορταστικής τους καμπάνιας.



Η Crystal Dynamics έκανε εξαιρετική δουλειά με το reboot του Tomb Raider το 2013, γεννώντας παράλληλα μια τριλογία, που συνεχίστηκε με το Rise of the Tomb Raider (2015) της ιδίας και το Shadow of the Tomb Raider (2018) της Eidos Montreal. Ολόκληρη η τριλογία είναι μία από τις καλύτερες που έχουμε δει ποτέ στο είδος των action adventures και σίγουρα αποτελούν άξιες συνέχειες για το franchise. Τα τρία αυτά παιχνίδια, με πρωταγωνίστρια τη Lara Croft, είναι διαθέσιμα εντελώς δωρεάν για τους χρήστες PC στο Epic Games Store.







H Epic Games έκλεισε έτσι τις ημέρες των προσφορών με ένα πακέτο που απλά δεν χάνεται... Τα τρία νεότερα παιχνίδια Tomb Raider δίνονται εντελώς δωρεάν μαζί με όλα τα DLC τους, που προσθέτουν πολλές επιπλέον ώρες περιεχομένου. Συγκεκριμένα, το Tomb Raider Game of the Year Edition περιλαμβάνει το "Tomb of the Lost Adventurer" μαζί με επιπλέον outfits. Το Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration περιλαμβάνει το Baba Yaga: The Temple of the Witch (story DLC), το Blood Ties (story DLC), το Endurance mode (και σε co-op μορφή), το Cold Darkness Awakened (horde mode), Lara's Nightmare (ακόμα ένα horde mode), επιπλέον επιπεδο δυσκολίας και πολλά νέα outfits, όπλα και κάρτες για τα Expeditions. Το Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition περιλαμβάνει 7 story DLC που συνδέονται με κάποιον τάφο έκαστο και θα πρέπει να εξερευνήσετε παράλληλα με τη βασική ιστορία, μαζί με νέα όπλα και outfits.



Θα είναι διαθέσιμο για όλους έως τις 6 Ιανουαρίου. Αν το προσθέσετε στη συλλογή σας έως τότε μέσω του Epic Games Store, τότε θα το κρατήσετε για πάντα.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης