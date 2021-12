Το Big Brain Academy: Brain vs. Brain εξασκεί τις εγκεφαλικές μας δραστηριότητες

Πίσω στις χρυσές εποχές του Nintendo DS εμφανίστηκαν πολλά και διάφορα είδη παιχνιδιών στην προσπάθεια να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη βάση χρηστών που είχε η φορητή κονσόλα της Nintendo. Μια κατηγορία που είχε αρκετά παιχνίδια ήταν αυτή των παζλ, μιας και η χρήση της οθόνης αφής προσέφερε νέες (για την εποχή) δυνατότητες στο gaming. Ορισμένοι, μαζί και η Nintendo, το πήγαν λίγο παραπέρα και δημιούργησαν τίτλους με σκοπό να κρατήσουμε τον εαυτό μας σε εγρήγορση και να εξασκήσουμε βασικούς τομείς του εγκεφάλου μας. Οι δημοφιλέστεροι από αυτούς ήταν το Dr. Kawashima's Brain Training: How Old Is Your Brain? και το Big Brain Academy. Με το πρώτο να έχει ήδη επανακυκλοφορήσει στο Switch, φέτος ήρθε η σειρά του δεύτερου, το οποίο έρχεται στην υβριδική κονσόλα της Nintendo με το Big Brain Academy: Brain vs. Brain.



Ο νέος τίτλος της σειράς, όπως και τα προηγούμενα, αποτελεί ένα puzzle game με μίνι παιχνίδια που προκαλούν τον εγκέφαλό μας. Υπάρχουν πέντε διαφορετικές κατηγορίες που δοκιμάζουν πέντε διαφορετικούς τομείς: την αναγνώριση, την απομνημόνευση, την ανάλυση, την όραση και τους υπολογισμούς που μπορούμε να κάνουμε. Σε κάθε κατηγορία βρίσκουμε τέσσερα παιχνίδια στα οποία καλούμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σκορ σε περιορισμένο χρόνο. Όλα τα παιχνίδια, αν και λίγα, είναι διασκεδαστικά, από το να σπάσουμε μπαλόνια από τον μικρότερο αριθμό προς τον μεγαλύτερο, να γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού ανάλογα με το πόσες ώρες ή λεπτά μας ζητούνται, μέχρι και να σπάσουμε τουβλάκια ώστε να έχουμε το αριθμητικό αποτέλεσμα που ζητείται.



Όσοι έχουν ασχοληθεί με τη σειρά στο παρελθόν, θα διαπιστώσουν πως όλα τα παιχνίδια αλλά και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται έχουν εμφανιστεί ξανά σε προηγούμενες κυκλοφορίες, τόσο στην έκδοση του DS όσο και σε αυτή του Wii. Ομολογουμένως, θα θέλαμε να δούμε διαφοροποιήσεις, έστω στις εικόνες και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται -αν όχι στα μοντέλα-, αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ως προς το gameplay, τα παιχνίδια παίζονται τόσο με touch controls, όσο και με κουμπιά, επιτρέποντας μας να παίξουμε με όποιον τρόπο μας βολεύει, ενώ ταυτόχρονα να λειτουργεί και σε docked mode. Κάποια από τα παιχνίδια ήταν πολύ πιο άνετα με touch controls μαρτυρώντας την προέλευση τους, όπου είχαν σχεδιαστεί για συγκεκριμένα inputs, είτε αυτό ήταν η ευκολία της οθόνης αφής, είτε η γρήγορη περιήγηση του κέρσορα με motion controls.











Υπάρχουν διάφορα modes με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Αρχικά, έχουμε το single player όπου μπορούμε να εξασκηθούμε στα mini games και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο σκορ και να αποσπάσουμε διακρίσεις. Η δεύτερη επιλογή είναι η μέτρηση του εγκεφάλου μας. Σε μια σειρά από τυχαία παιχνίδια, ένα από κάθε κατηγορία, καλούμαστε να κάνουμε την καλύτερη επίδοση και να ζυγίσουμε τον εγκέφαλό μας. Αυτά τα τεστ γίνονται καθημερινά -και όσες φορές θέλουμε με το κόστος πέντε κερμάτων- και σκοπό έχουν να δούμε την πρόοδο μας στους τομείς που δοκιμάζονται.



Το Ghost Battle είναι η μοναδική online επιλογή του παιχνιδιού, η οποία ίσως είναι και αυτή που αφιερώσαμε περισσότερο χρόνο, μιας και πέρα από το replayability που προσφέρει, ερχόμαστε αντιμέτωποι με άλλους παίκτες online. Δυστυχώς, η μάχη δεν πραγματοποιείται "ζωντανά", γι'αυτό και ονομάζονται Ghost Battles, δηλαδή αντιμετωπίζουμε ασύγχρονα το σκορ που κατάφερε να σημειώσει ο αντίπαλος στο ίδιο σετ παιχνιδιών. Οι μάχες χωρίζονται ανά κατηγορία και δυσκολεύουν καθώς ανεβαίνουμε στην παγκόσμια κατάταξη. Τελευταία επιλογή είναι το τοπικό multiplayer όπου μέχρι και τέσσερα άτομα μπορούν να αναμετρηθούν με χειριστήρια, και μέχρι δύο με touch controls αν θέλετε να έρθετε κυριολεκτικά κεφάλι-κεφάλι με τον αντίπαλο σας. Όλα αυτά δένουν με έναν μικρό χαρακτήρα τον οποίο μπορούμε να ντύσουμε με διάφορα ρούχα και αξεσουάρ που κερδίζουμε από τις δραστηριότητες μας.











Το Big Brain Academy: Brain vs Brain δεν είναι αυτό που θα λέγαμε… φρέσκο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια επανακυκλοφορία του τίτλου, μιας και τα mini-games δεν έχουν αλλάξει πέρα από τις μεγαλύτερες αναλύσεις τους, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται πως τα περισσότερα δημιουργήθηκαν για οθόνη αφής και motion controls. Η τιμή του είναι αντιπροσωπευτική με αυτά που προσφέρει, και παρά το μικρό υλικό, είναι καλό για καθημερινή εξάσκηση του μυαλού ή για όταν έχουμε όρεξη να αναμετρηθούμε με άλλους σε τέτοιου είδους mini games, είτε τοπικά, είτε online.



Βαθμολογία





Πληροφορίες

Τίτλος: Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Διαθέσιμο σε: Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: Nintendo Switch

Εταιρεία Ανάπτυξης: Nintendo

Εκδότρια Εταιρεία: Nintendo

Είδος: Puzzle

Ηλικίες: 3+

Ημ/νια Κυκλοφορίας: 3 Δεκεμβρίου 2021