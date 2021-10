Το Far Cry 6 προσφέρει απλή και ποιοτική διασκέδαση

Τρία χρόνια πέρασαν από τότε που σώσαμε το Hope County από την τρέλα του “The Father” και της αίρεσής του, στο Far Cry 5, και πλέον η Ubisoft με το έκτο βασικό μέρος της σειράς μάας πηγαίνει σε άλλα μέρη εξωτικά... Το Far Cry 6 έχει προωθηθεί ιδιαίτερα μέσω του βασικού “κακού” του παιχνιδιού, Anton Castillo, τον οποίο ενσαρκώνει ο διάσημος ηθοποιός Giancarlo Esposito (Breaking Bad).



Η αρκετά αγαπημένη, αλλά και αμφιλεγόμενη -ανοιχτού κόσμου και πρώτου προσώπου- σειρά Far Cry έχει κερδίσει μεγάλη μερίδα του κοινού, κυρίως από το αξεπέραστο Far Cry 3 και έπειτα, και παρά τη γενική στασιμότητα που υπάρχει από τότε στο gameplay, καταφέρνει να βρίσκεται στο επίκεντρο με τις διαφορετικές φανταστικές υποθέσεις και σκηνικά σε κάθε νέο τίτλο της.



Στο Far Cry 6, η Ubisoft Toronto μάς μεταφέρει στη Yara, ένα φανταστικό νησί της Καραϊβικής, το στυλ του οποίου φέρνει πολύ σε Κούβα, κατά τον καιρό της επανάστασης, αλλά σε ένα μοντέρνο χρονικά περιβάλλον. Ο αδίστακτος δικτάτορας, Anton Castillio, έχει κυριαρχήσει στο νησί, κατακτώντας όλες τις μεγάλες οικονομικές πηγές της Yara, όπως το εμπόριο ναρκωτικών, καθώς πουλά ψεύτικες ελπίδες με την δήθεν θεραπεία του καρκίνου και προσπαθεί να “κερδίσει” όσους δεν υποτάσσονται με λόγια στην εξουσία του.



Η βία όμως φέρνει βία και εσείς, ένας πρώην στρατιώτης και αντάρτης, τάσσεστε με το μέρος των επαναστατών στον αιματηρό αγώνα για την ελευθερία. Σκοπός σας είναι να ενώσετε όλες τις επαναστατικές οργανώσεις εναντίον του Anton Castillo, καθώς θα συναντήσετε στο ταξίδι σας πολλούς γραφικούς και εκκεντρικούς χαρακτήρες, κάτι το οποίο φαίνεται να αρέσει γενικότερα στη Ubisoft. Παρά την καταπληκτική απεικόνιση και γραφή του Anton Castillo και του γιου του, Diego, η κεντρική πλοκή του παιχνιδιού δεν φτάνει στα επίπεδα παλαιότερων Far Cry. Υπάρχουν όμως ορισμένα ενδιαφέροντα cutscenes με τους συγκεκριμένους χαρακτήρες, που δυστυχώς όμως δεν φτάνουν από μόνα τους να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο και ποιοτικό story.











Αφού διαλέξουμε αν θέλουμε να χειριστούμε τον αρσενικό ή θηλυκό “Dani” ως κεντρικό μας χαρακτήρα, υπάρχει μια δεύτερη επιλογή στο παιχνίδι για τη δυσκολία. Η τυπική δυσκολία (αρκετά προσιτή για τους βετεράνους και τους FPS fans) και η δυσκολία “Story” για αυτούς που δεν θέλουν ιδιαίτερη πρόκληση στο παιχνίδι. Το Far Cry 6 όπως όλα τα προηγούμενα μέρη της σειράς επικεντρώνεται στο shooting πρώτου προσώπου με επιλογή για stealth με έμφαση στις ακραίες και εντυπωσιακές σκηνές εκρήξεων και καταστροφών.



Η συνταγή δεν αλλάζει στο έκτο μέρος της σειράς, το οποίο θα χαρακτηρίζαμε "ένα κλασικότατο παιχνίδι Far Cry". Η πρώτη αλλαγή που παρατηρούμε είναι η έλλειψη του skill tree menu και νομίζουμε ότι είναι μια σωστή επιλογή, μιας και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια ξεκλειδώναμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια skills. Yπάρχει ένα πολύ τυπικό leveling, αλλά προσφέρεται μόνο για να αγοράζουμε νέα όπλα από τον Gunsmith.



Μιλώντας για τα όπλα, το Far Cry 6 είναι με διαφορά το πλουσιότερο παιχνίδι της σειράς, με δεκάδες πραγματικά όπλα που μπορούμε να τα τροποποιήσουμε όπως θέλουμε, αλλά και πολλά unique weapons με special ιδιότητες. H μοναδική ουσιαστική προσθήκη στο Far Cry 6 σε σχέση με το παρελθόν είναι τα Supremo backpacks. Τα συγκεκριμένα σακίδια, πέραν του ότι εξοπλίζονται με διαφορετικά throwables της επιλογής μας, έχουν το καθένα και μια ειδικη supremo power move, όπως η εκτόξευση ρουκετών, το self-revive, το poison και άλλα.















Επιπρόσθετα, στο οπλοστάσιό μας πλέον έχουμε και τα "Resolver Weapons", όπως ονομάζονται τα συγκεκριμένα εντυπωσιακά αυτοσχέδια όπλα, που διαφέρουν σε σχέση με τα συμβατικά, καθώς έχουμε όπλα που πετούν καρφιά, κοντόκανα με ασπίδες και πολλά άλλα, ενώ όλα τους είναι customizable.



Το στυλ του οπλισμού πλέον δεν είναι μόνο οπτικό αλλά κάθε κομμάτι πανοπλίας έχει και τις δικές του ιδιότητες, ενώ υπάρχουν και τα σετ πανοπλιών (5 κομμάτια στο σύνολο). Όλα τα όπλα του παιχνιδιού, αλλά και όλες τις πανοπλίες μπορείτε να τις βρείτε στα εκατοντάδες κουτιά εξοπλισμού που υπάρχουν στον χάρτη ενώ οι πιο βιαστικοί μπορούν να τα αγοράσουν με τα Yara Pesos, το νόμισμα του παιχνιδιού (μαζί με τα εκατοντάδες διάσπαρτα υλικα που βοηθούν στα upgrades). Στο πλάι σας υπάρχουν και τα τέσσερα διαφορετικά ζώα, ή amigos όπως ονομάζονται, κάθε ένα με τις δικές του ικανότητες.



Οι αποστολές χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες: οι κύριες αποστολές σε κάθε μία από τις τεσσερις κεντρικές περιοχές, τα Yara Stories, ιστορίες δηλαδή συγκεκριμένων NPCs, ενώ επιστρέφουν και τα Treasure Hunts, που αλλάζουν το σκηνικό, είτε με αποστολές βασισμένες σε platforming ή με ορισμένους γρίφους.Παρά την πολύ μικρή διάρκεια των αποστολών (10 περίπου λεπτά η κάθε μια) ξεφεύγουν κάπως από τη μονοτονία, χάρη στις ποικιλόμορφες τοποθεσίες του χάρτη, που προσφέρονται γι' αυτό.















Δυστυχώς όμως, το Far Cry 6 δεν είναι το παιχνίδι που θα ξεχωρίσει από τη σειρά και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός πως δεν υπάρχουν αρκετά φρέσκα στοιχεία στο gameplay, αλλά στο ότι οι open world δραστηριότητες για ακόμη μια φορά κουράζουν και οι εχθροί στον κόσμο έχουν ελάχιστη ποικιλία. Υπάρχουν και παλι δεκάδες βαρετές βάσεις να κατακτήσετε, NPCs να σώσετε και convoys να καταστρέψετε. Αν σας έχει λείψει αυτό, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε πως ο χάρτης του Far Cry 6 είναι ο μεγαλύτερος της σειράς, με δεκάδες τέτοια “κλασικά” πλέον activities. Στα παραπάνω προσθέστε και τα races με διαφορετικών ειδών οχήματα (jet ski, βάρκες, αυτοκίνητα, αεροπλάνα).





Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να γίνουν πιο ενδιαφέρουσες με την εισαγωγή του στοιχείου του co-op με έναν ακόμα φίλο σας. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, έτσι και εδώ, το progress του κάθε παίκτη μετρά ξεχωριστά. Έτσι μπορείτε να τελειώσετε ακόμη και ολοκληρο το παιχνίδι μαζί. Από τη στιγμή που μιλάμε για έναν τίτλο διάρκειας 40 και πλέον ωρών, το συνεργατικό παιχνίδι ανεβάζει αρκετά το fun factor.











Οπτικά, σε ότι αφορά τις next-gen εκδόσεις του παιχνιδιού, δεν υπάρχουν επιλογές για τα γραφικά και το παιχνίδι είναι κλειδωμένο στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο σε 4K ανάλυση. Είναι όντως ένα τρομερό επίτευγμα και μπορούμε να συγχωρέσουμε την έλλειψη ray-tracing. Μιλάμε για ένα άκρως καθαρό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με τον χρωματιστό, τροπικό χάρτη του παιχνιδιού κάνουν το Far Cry 6 ιδιαίτερα όμορφο. Γενικότερα, δεν εντοπίστηκαν bugs, όμως υπάρχουν ορισμένα "ξεπερασμένα" animations, που θα πρέπει επιτέλους η Ubisoft να βελτιώσει.



Τα στοιχεία που μας άρεσαν στο Far Cry 6 είναι η απλή και ποιοτική διασκέδαση που προσφέρει, κυρίως σε co-op, ο πανέμορφος και τεράστιος χάρτης του, αλλά και το εκκεντρικό cast των χαρακτήρων του. Αν οι άνθρωποι της Ubisoft δούλευαν ακόμη περισσότερο στο σενάριο του τίτλου και προσέφεραν πιο φρέσκες open world δραστηριότητες, θα μιλούσαμε για έναν από τους καλύτερους τίτλους του είδους.



Βαθμολογία





Πληροφορίες

Τίτλος: Far Cry 6

Διαθέσιμο σε: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, PC

Δοκιμάστηκε σε: PS5

Εταιρεία Ανάπτυξης: Ubisoft Toronto

Εκδότρια Εταιρεία: Ubisoft

Είδος: Action / First Person Shooter

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 7 Οκτωβρίου 2021

Ηλικίες: 18+