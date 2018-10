FIFA 19 - Review: To Champions League κάνει τη διαφορά

Πληροφορίες



Τίτλος: FIFA 19

Πλατφόρμες: PC / PS4 / PS3 / Xbox One / Xbox 360 / Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: EA Vancouver / EA Romania

Εκδότρια Εταιρεία: EA Sports

Είδος: Sports

Ηλικίες: 3+

Κυκλοφορία: 28 Σεπτεμβρίου 2018







Ακόμη μια χρονιά η καθιερωμένη συνάντηση των ποδοσφαιρόφιλων έρχεται με τον νέο τίτλο FIFA της EA. Το FIFA 19 θέλει, όχι μόνο να συντηρήσει τους ήδη υπάρχοντες φίλους της σειράς, αλλά και να κερδίσει παλιούς και καινούριους, κυρίως διευρύνοντας τη λίστα των διαθέσιμων modes και λιγότερο με τις αλλαγές στο gameplay του τίτλου. Για να το πετύχει αυτό η EA έπαιξε τα μεγάλα της χαρτιά, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα του Champions League, διοργάνωσης που κεντρίζει το ενδιαφέρον εκατομμύρια φιλάθλων στον κόσμο. Το αν αξίζει η αναβάθμιση για τους κατόχους του FIFA 18 και αν θα πρέπει και οι υπόλοιποι να στρέψετε το ενδιαφέρον σας στο συγκεκριμένο franschise ( μην ξεχνάμε υπάρχει και ο ανταγωνισμός… ) θα το καλύψουμε στο τρέχον Review.













Το FIFA 19 επικεντρώνεται περισσότερο στο να προσφέρει νέα modes, έχοντας ελάχιστες ουσιαστικές αλλαγές στο gameplay σε σχέση με τον προηγούμενο τίτλο. Υπάρχουν όμως βελτιώσεις σε μια ήδη επιτυχημένη φόρμουλα που μπορεί να μην αγγίζει το τέλειο, αλλά προσφέρει έναν σταθερό, ευχάριστο και αξιοπρεπή football simulator. Η απίστευτα μεγάλη γκάμα από modes (online και offline), η προσθήκη του Champions League αλλά και ο εξαιρετικός οπτικός τομέας καθιστούν το FIFA 19 σε μια ασφαλή -αν όχι σίγουρη- αγορά από τους φίλους του ποδοσφαίρου και των video games.





Βαθμολογία: 8/10





Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.



Το καλωσόρισμα της EA μας πηγαίνει στο γνωστό μενού (που φέρνει σε Windows 10) με αλλαγή χρωμάτων αυτήν τη φορά, και τους Cristiano Ronaldo και Neymar Junior ως κεντρικές φιγούρες. Μετά το εισαγωγικό παιχνίδι που μας δίνει μια γεύση για το πώς παρουσιάζεται το Champions League μπορούμε να επιλέξουμε με το τι θέλουμε να ασχοληθούμε. Για τους καινούριους, υπάρχουν τα ανανεωμένα Skill Games που αποτελούν χρήσιμα Tutorials για τους μηχανισμούς του παιχνιδιού. Η πρώτες προσθήκες που παρατηρήσαμε έρχονται στο Kick Off, στο mode που πραγματοποιούνται μεμονωμένα matches. Πλέον το παιχνίδι κρατά τα στατιστικά του παίκτη στους αγώνες του, είτε με την AI είτε με πραγματικούς αντιπάλους ενώ υπάρχουν νέες προσθήκες όπως το Survival, στο οποίο όποιος σκοράρει χάνει και έναν παίκτη ή τα ματς που απαιτούν σκοράρισμα με συγκεκριμένο τρόπο (κεφαλιές, βολέ κλπ.).Το The Journey Champions είναι ένα από τα highlights του FIFA 19 και αυτήν τη φορά είναι ακόμη πιο βαθύ και εκτενές συνεχίζοντας όχι μόνο την ιστορία του Alex Hunter (όπως την ξέραμε από τους προηγούμενους δύο τίτλους) αλλά βάζει και νέους playable χαρακτήρες: τον Danny Williams και την αδερφή του Alex, Kim. Κάθε ένας από τους τρεις χαρακτήρες κάνει τη δική του καριέρα και μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των τριών όποτε το επιθυμείτε. Σαν παρουσίαση φυσικά έχει γίνει για ακόμη μια φορά εξαιρετική δουλειά στα cutscenes και στους voice actors ενώ εμπεριέχονται και πολλές εκπλήξεις όπως ο εισαγωγικός αγώνας (σε παλαιότερη δεκαετία). Οι επιλογές για την καριέρα του Alex μεταφέρονται για όσους έχουν ασχοληθεί προηγουμένως, ενώ σαν μια νέα προσθήκη έχουμε αυτή των mentors όπου ο χαρακτήρας μας έχει έναν συμπαίκτη που μπορεί να τον βοηθήσει ώστε να βελτιώσει συγκεκριμένα attributes όπως η ντρίμπλα, η πάσα κλπ.Απεναντίας, το νέο Career Mode δεν παρουσιάζει βελτιώσεις, είτε μιλάμε για καριέρα manager, είτε για ποδοσφαιριστή. Όσοι είναι μυημένοι στα παλαιότερα Career modes της σειράς για ακόμη μια χρονιά ίσως απογοητευτούν από την έλλειψη αλλαγών. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε ότι υπάρχει για ακόμη μια φορά η επιλογή μεταξύ πολλών πρωταθλημάτων με αποκορύφωμα τα πλήρη δικαιώματα της Premier League (ομάδες, παίκτες, στάδια) αλλά και την προσθήκη του Champions League και του Europa League. Όσον αφορά το Champions League μπορείτε να γευτείτε τη διοργάνωση με την αγαπημένη σας ομάδα, ενώ δυστυχώς το Europa League δεν μπορεί να παιχτεί ως αυτούσια διοργάνωση (προφανώς λόγω της έλλειψης πολλών νέων ομάδων που υπάρχουν φέτος, αλλά λείπουν από το παιχνίδι).Για πολλούς η αγορά του FIFA συνδέεται με το FIFA Ultimate Τeam (FUT) που δίνει τη δυνατότητα να αγωνίζεστε online ή offline με τη δική σας επιλογή παικτών στην ομάδα. Παρά τις νέες δυνατότητες στα Squad Battles και στα Divisions, πάλι υπάρχει αυτή η pay to win τάση με την δυνατότητα αγοράς καλύτερων παικτών (με πραγματικά χρήματα) που έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα στους συγκεκριμένους παίκτες. Αν παραβλέψουμε τη συγκεκριμένη ανόητη τακτική της ΕΑ, το FUT μπορεί να προσφέρει στον παίκτη δεκάδες ώρες ενασχόλησης.Αν δεν φτάνουν όλα τα παραπάνω, υπάρχουν και τα καθαρά online modes, όπως το Pro Clubs, μέσω του οποίου μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δικό σας παίκτη και να παίξετε με πραγματικούς συμπαίκτες online. Δεν λείπουν φυσικά τα πιο κλασικά modes όπως τα online Divisions και τα Online Tournaments.Μπαίνοντας στο γήπεδο και έχοντας ασχοληθεί με τον προηγούμενο τίτλο, θα παρατηρήσουμε λίγες αλλαγές και η ουσία του gameplay και του χειρισμού παραμένει η ίδια με το FIFA 18. Φέτος εφαρμόζονται τα timed Shots με τον παίκτη να έχει τη δυνατότητα (προαιρετικά ευτυχώς) να κάνει διπλό πάτημα για να σουτάρει και αν γίνει σωστό το timing (υπάρχει και σχετική μπάρα) να έχει περισσότερες πιθανότητες το σουτ του να βρει στόχο. Υπάρχουν ορισμένες ανισορροπίες στο συγκεκριμένο στοιχείο και τα timed shots μπορούν να χαρακτηριστούν ως "άδικα", κάτι που ελπίζουμε να διορθωθεί με κάποιο update μιας και οι παίκτες μπορούν να πετύχουν γκολ από πολύ δύσκολες γωνίες, χωρίς να ασχοληθούν ιδιαίτερα με την κατεύθυνση.Οι πάσες έχουν βελτιωθεί αισθητά παρότι απαιτούν μεγαλύτερη ακρίβεια στον αναλογικό μοχλό και ειδικά οι κάθετες μπαλιές είναι ακόμη πιο επικίνδυνες. Τα physics είναι σίγουρα βελτιωμένα, ενώ δεν υπάρχουν οι αστείες πάσες των 180 μοιρών από τα προηγούμενα παιχνίδια. Σαν αρνητικό θα χαρακτηρίζαμε το γεγονός πως και οι παίκτες έχουν υπερβολικά την τάση να σουτάρουν με το καλό τους πόδι ακόμη και αν το γκολ είναι πολύ εύκολο με το αντίθετο.Για να να αντισταθμίσουν τα εύκολα γκολ, οι developers έχουν κάνει τους αμυντικούς ιδιαίτερα γρήγορους και δυναμικούς και μπορούν να κερδίσουν πολύ ευκολότερα μονομαχίες με τους επιθετικούς ακόμη και αν τα στατιστικά τους είναι αρκετά χαμηλότερα, κάτι που περιορίζει εμφανώς και τον αριθμό των φάουλ στο FIFA 19. Το defending παραμένει πάντως ιδιαίτερα περίεργο και δύσκολα τελειοποιείται και θα αρκεστείτε πολλές φορές στο να αφήνετε την AI να μαρκάρει. Οι τακτικές είναι εμπλουτισμένες με περισσότερες επιλογές για τους παίκτες (βάθος άμυνας, τακτικές στις στημένες φάσεις και άλλα) αν και θα θέλαμε και οι αντίπαλες ομάδες να προσαρμόζονται αναλόγως το σκορ αλλά και το επίπεδό τους. Τέλος, για τους πιο hardcore παίκτες έχει προστεθεί ένα ακόμη επίπεδο δυσκολίας, το Ultimate.Το “περιτύλιγμα” του FIFA 19, δηλαδή η παρουσίαση και ο οπτικός του τομέας είναι για ακόμη μια χρονιά υψηλότατου επιπέδου με τρομερή λεπτομέρεια από το γρασίδι, τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά των παικτών, μέχρι και τα εντυπωσιακότατα στάδια. Όπως προαναφέραμε, τα physics είναι βελτιωμένα στις επαφές των παικτών και στα τάκλιν, ενώ βελτιώσεις υπάρχουν και στα animations, ιδιαίτερα στις εκφράσεις των προσώπων αλλά και στους πανηγυρισμούς. Αν έχετε τηλεόραση με HDR λειτουργία, θα δείτε εμφανώς καλύτερους χρωματισμούς ενώ για τους κατόχους PS4 Pro / Xbox One X, υπάρχει και το 4K mode που προσφέρει ορατά καλύτερη ανάλυση.Στην περιγραφή των παιχνιδιών όσο και αν μπορεί να μας έχουν κουράσει, έχουμε αγαπήσει τους Tyler και Smith ενώ αποκλειστικά για τη διοργάνωση του Champions League φέτος έχει αναλάβει ρόλο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Arsenal, Lee Dixon αλλά και ο Derek Rae. Ο ήχος των σταδίων και οι αντιδράσεις του κοινού εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ υπάρχουν και πολλά ηχογραφημένα συνθήματα από συγκεκριμένους φιλάθλους (πχ. Liverpool κλπ). Το soundtrack που συναντούμε στο μενού του FIFA 19 περιέχει πολλά κομμάτια από διάφορα είδη μουσικής, τόσο εμπορικά, όσο και μη και παρότι δεν είναι και το πιο memorable της σειράς, μπορείτε να το τροποποιήσετε αναλόγως των γούστων σας.