Το House of Ashes μάς εγκλωβίζει σε ένα σκοτεινό μυστικό της αρχαιότητας

Το επόμενο μέρος της σειράς αυτοτελών horror adventure τίτλων Dark Pictures Anthology είναι εδώ για να μας μεταφέρει ξανά σε ένα κόσμο φρίκης και σημαντικών επιλογών που μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο για τους πρωταγωνιστές.



Μετά το Man of Medan και το Little Hope, το House of Ashes διηγείται την ιστορία του από μία αρκετά διαφορετική σκοπιά, καθώς οι πρωταγωνιστές είναι στρατιώτες και όχι απλοί πολίτες. Η ιστορία ακολουθεί μία επίλεκτη ομάδα του Αμερικανικού στρατού σε μία αποστολή να βρουν μια μυστική βάση στην Αραβική έρημο. Αντί αυτής, βρίσκουν, για κακή τους τύχη, ένα ναό των Σουμερίων κρυμμένο στα έγκατα της γης και μαζί μ’αυτόν, ένα αρχαίο κακό που απειλεί να τους εξοντώσει. Καλούνται λοιπόν για να καταφέρουν να ξεφύγουν να συνεργαστούν βάζοντας στην άκρη προσωπικές διαφορές αλλά και να συμμαχήσουν με τον εχθρό τους ενάντια στη δαιμονική απειλή που τους καταδιώκει.







Όσοι έχουν παίξει προηγούμενους τίτλους της σειράς ή το Until Dawn της ίδιας εταιρείας, ξέρουν τι να περιμένουν. Το House of Ashes δεν έχει νέες τεχνοτροπίες και κόλπα να μας δείξει και τα πάντα κινούνται σε γνώριμο έδαφος. Η μοναδική ουσιαστική διαφορά είναι η πλοκή και το γεγονός ότι το ύφος αυτή τη φορά κυμαίνεται σε γραμμές μυστηρίου και δράσης σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με την αίσθηση του τρόμου που έχουμε συνηθίσει. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πρωταγωνιστές είναι εκπαιδευμένοι στρατιώτες με όπλα και θα πολεμήσουν για να επιβιώσουν, είναι λογική αυτή η κατεύθυνση, δεν παύει όμως να αφαιρεί αρκετά από την αίσθηση του κινδύνου και να προκαλεί αισθήματα παρακολούθησης ταινίας δράσης με μερικά στοιχεία τρόμου παρά το ανάποδο.











Εξίσου γνώριμοι είναι οι αρκετοί διάλογοι και quick time events, σημεία κατατεθέν της σειράς, πάνω στα οποία βασίζεται και το μεγαλύτερο μέρος του gameplay. Οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων επηρεάζονται, μερικές φορές ανεπανόρθωτα, από τις επιλογές μας στις συζητήσεις τους, και ένα λάθος πάτημα κουμπιού σε σκηνές δράσης μπορεί να σημάνει το τέλος για τον εκάστοτε χαρακτήρα. Υπάρχουν 3 βαθμοί δυσκολίας για να επιλέξουμε, ώστε να μπορούν και παίκτες όχι και τόσο εξοικειωμένοι με τους μηχανισμούς, να απολαύσουν τον τίτλο χωρίς πρόβλημα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να απολαύσουμε την ιστορία μόνοι ή με φίλους, offline με ένα χειριστήριο αλλά και online. Εκτός από τις πολλές πιθανές καταλήξεις της ιστορίας, υπάρχει επίσης και το “Curator’s Cut” DLC που μετά την πρώτη ολοκλήρωση του σεναρίου, μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε την υπόθεση από τα μάτια άλλων χαρακτήρων σε αρκετά σημεία, features που ανεβάζουν αισθητά το replayability του τίτλου.













Ο χειρισμός επίσης παραμένει ίδιος με τους προκατόχους. Οι κινήσεις των χαρακτήρων είναι βασανιστικά αργές και ειδικά αν θέλετε να ελιχθείτε σε γωνίες, θα κάνετε αρκετές μανούβρες παρκαρίσματος αντί οι πρωταγωνιστές να ανταποκρίνονται αβίαστα. Ευτυχώς δεν αποτελούν αυτές οι στιγμές τον πυρήνα της δράσης και όταν πρέπει να πατήσετε κουμπιά με γρήγορα αντανακλαστικά ή να σημαδέψετε τον εχθρό σβέλτα, η απόκριση του τίτλου είναι ικανοποιητική, χωρίς καθυστερήσεις και κολλήματα.



Τα γραφικά του τίτλου θα θυμήσουν κι εδώ τους προηγούμενους της σειράς με ανεπαίσθητες διαφορές. Οι κινήσεις των χαρακτήρων είναι φυσικές ακόμη και σε γρήγορες σκηνές δράσης και το facial capture προσδίδει βάθος και ζωντάνια στα πρόσωπα. Αξίζει να σημειωθεί πως το House of Ashes διαθέτει μερικές από τις πιο εντυπωσιακά δοσμένες τοποθεσίες της συλλογής με τεράστιους ναούς, απόκοσμες και κλειστοφοβικές σπηλιές και ρεαλιστικές σκιάσεις. Θα βρείτε σε αρκετές σκηνές να γυρίζετε 360 μοίρες την κάμερα για να απολαύσετε τα στοιχειωμένα σκηνικά. Δυστυχώς, όταν οι σκιές δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και οι χαρακτήρες βρίσκονται υπό το φως του ήλιου, φαίνονται αρκετά “αλλόκοτοι” και μερικοί αρκετά λιγότερο ρεαλιστικοί. Στα θετικά όμως, αυτό δε συμβαίνει παρά μόνο σε λίγες σκηνές. Η μουσική επένδυση ακολουθεί εξίσου απόκοσμο ύφος και αποτελείται κυρίως από ambient ήχους που θα περιμέναμε σε σπηλιές και από ορχηστρικά κομμάτια σε σκηνές δράσης που θα ακούγονταν σε blockbuster ταινίες δράσης και αν και δε θα τη θυμάστε μετά το τέλος της ιστορίας, ντύνει επαρκώς τον τίτλο.











Το House of Ashes δε διαθέτει πρωτοποριακή ιστορία, αξιομνημόνευτους χαρακτήρες ή απαράμιλλη ατμόσφαιρα τρόμου. Για την ακρίβεια βρίσκεται κάπου στη μέση σε όλους τους τομείς και για τίτλο σε σειρά παιχνιδιών τρόμου, σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτερα παραδείγματα στην αγορά, αν θέλετε μια βραδιά με κραυγές και τσιρίδες. Παρόλα αυτά, έχει πολύ χαρακτήρα και είναι εμφανές πως η ομάδα development πέρασε καλά δημιουργώντας το. Δύσκολα θα δεθείτε με τους χαρακτήρες αλλά θα έχετε ισχυρή γνώμη για όλους, κάτι που είναι πιθανό να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα debates αν παίζετε με παρέα. Δεν είναι must play για τους λάτρεις του είδους, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι ένα άκρως διασκεδαστικό Σαββατόβραδο, ειδικά αν παίξετε με φίλους σε movie night.



Βαθμολογία



Πληροφορίες‌



Τίτλος:‌ The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ ‌‌PlayStation‌ ‌4‌ ‌

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Supermassive Games

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ ‌‌BANDAI NAMCO Entertainment

Είδος:‌ ‌‌Survival horror, Action, Interactive

Ηλικίες:‌ ‌‌18+

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 22 Οκτωβρίου 2021